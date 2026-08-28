Samu Fernández se queda solo en el Fabril

Samu Fernández durante un partido de pretemporada con el primer equipo Javier Alborés

Se acerca la fecha en la que el Fabril hará su estreno en Primera Federación y lo hace con una incógnita en una de las posiciones que conforman el llamado pasillo de seguridad. El filial blanquiazul, que no disputó ningún amistoso en el fin de semana previo al inicio del campeonato regular, prepara su partido de este sábado (a las 19.15 horas) en el José Fouto ante el Mérida con una nómina de centrales llamativamente reducida. Samu Fernández es el único especialista disponible para Manuel Pablo, que durante la pretemporada ha tenido que buscar diferentes alternativas para completar el eje su defensa a la espera de que surgiese en el mercado de fichajes una solución que, por el momento, todavía no ha llegado.

Sin noticias en el apartado de entradas ante este asunto, Samu Fernández se perfila como la figura a impartir seriedad y contundencia desde atrás a un conjunto que, sobre el papel, pasará menos minutos con balón a lo que estaba acostumbrado en Segunda Federación y que, por el perfil de jugadores de centro del campo para adelante, le convendría mantener. Con esto, la solidez que pueda demostrar el Fabril en su primer día no se puede entender sin un canterano que ha vivido un verano muy diferente al resto de sus compañeros.

El naronés realizó toda la pretemporada a las órdenes de Antonio Hidalgo y hasta formó parte de la expedición que se desplazó a Alemania e Italia durante la gira estival, disputando trece minutos frente al FC Sankt Pauli y diez más contra el Genoa. Tras los compromisos internacionales, el primer equipo del Deportivo regresó a la rutina en Abegondo y el zaguero pasó de nuevo a la dinámica del Fabril. El técnico canario tan solo pudo contar con sus servicios en el último amistoso celebrado ante el Arenteiro a puerta cerrada en el Dépor Training Center, donde fue titular y ayudó a conseguir la única victoria de pretemporada que ha logrado el filial (5-1).

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Si el rol de Samu ya era de imprescindible, ahora lo es aún más. El Fabril ha dado salida a dos de los cuatro centrales con los que contaba en plantilla, mientras que Damián Canedo continúa recuperándose de la grave lesión en el ligamento de su pierna derecha que sufrió el pasado diciembre. Malick Ndiaye jugará esta campaña cedido en el Barbastro y Rubén Vilela, a quien se decidió no renovar el contrato, vestirá la camiseta del Compostela, también en la cuarta categoría del fútbol español.

La polivalencia al rescate

La falta de efectivos en el el centro de la defensa ha obligado a Manuel Pablo a probar diferentes alternativas. Una de ellas fue Iker Vidal, lateral izquierdo que acumula ya un par de temporadas en el Fabril y que actuó como central en el triangular disputado ante el Arosa y el Compostela. David Fernández y David Vergara, que conformaron el curso pasado la pareja titular del Juvenil A y que este año pasan a ser sénior, también probaron en distintos momentos, aunque el segundo de ellos tampoco sea un central al uso. De hecho, fue la temporada pasada cuando le reconvirtieron.

La opción que mas fuerza parece tener, sin embargo, es la de Quique Teijo. El lateral derecho ya desempeñó ese papel durante la segunda vuelta de la temporada pasada, precisamente en un contexto de dificultades para encontrar un socio de Samu. Su desplazamiento de posición tampoco supondría dejar descubierto el carril diestro. Guille Pastoriza, todavía juvenil, y Pablo García, una de los futbolistas con mayor proyección de la cantera coruñesa, han ocupado dicha demarcación en todos los test de preparación junto a un Álvaro Mardones que se perdió las últimas citas por lesión.

La polivalencia de Teijo lo convierten en el gran favorito para completar el eje de la zaga sin generar un problema añadido en el sector derecho ni forzar una nueva sinergia en el primer día de curso.

El mercado todavía permanece abierto y la dirección deportiva acudirá a él para reforzar con al menos un jugador una posición que ha quedado especialmente debilitada. Mientras tanto, Manuel Pablo prepara el estreno liguero con Samuel Fernández como único especialista en el puesto y con la necesidad de recurrir a la polivalencia de sus futbolistas para completar una defensa que llega al inicio de la competición con menos piezas de las deseadas.