Papa Samsou abandona el Fabril

Papa Samsou durante un amistoso de este verano RCD

El Fabril y Papa Samsou han separado sus caminos. El centrocampista senegalés deja de pertenecer a la disciplina blanquiazul después de una etapa de apenas ocho meses en A Coruña. El Deportivo anunció su incorporación en diciembre de 2025 y ahora el fin del vínculo contractual, un día antes del estreno en Primera Federación.

Nacido en 2006, llegó a A Coruña procedente del club senegalés Keur Madior tras varias semanas a prueba. Sin embargo, su protagonismo durante la segunda vuelta de la temporada pasada fue muy reducido. Disputó seis encuentros, aunque únicamente partió de titular en dos de ellos, para acumular un total de 176 minutos. Además, las dos veces que su nombre apareció en el once inicial llegaron una vez el equipo ya había certificado su ascenso a Primera Federación.

Su salida se enmarca en una serie de movimientos que la dirección deportiva todavía tiene pendientes de resolver en los últimos días de mercado. Manuel Pablo reconocía en rueda de prensa que la situación de la plantilla está pendiente de varios ajustes, tanto en el apartado de incorporaciones como en el de salidas.

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"Estamos un poco con las fichas ahí a vueltas. Puede que alguna incorporación más haya, sobre todo en alguna zona donde estamos un poco cortos de efectivos. Movimientos habrá porque todavía hay jugadores que en teoría tienen que salir. Está un poco ahí atascada la cosa", explicaba el técnico canario del Fabril.

Con el mercado a punto de echar el cierre el próximo martes, el Fabril continúa trabajando para terminar de configurar una plantilla que este sábado afronta su primer reto en la categoría de bronce. El conjunto blanquiazul se estrenará a las 19.15 horas ante el Mérida en el Estadio José Fouto.

Mientras se producen estos últimos movimientos, el filial ya cuenta con varias de sus incorporaciones disponibles. Yayo González, anunciado este jueves como cuarto y último refuerzo hasta el momento, y Manu Serrano ya han sido inscritos, al igual que Luisao Macías.