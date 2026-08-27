Manuel Pablo repasa la actualidad del Fabril: Kevin, Noé, mercado y la posibilidad de jugar en Riazor
El técnico canario compareció por primera vez esta temporada antes del debut del filial blanquiazul en Primera Federación
Manuel Pablo compareció este jueves por primera vez esta temporada para analizar la actualidad del Fabril, a dos días de su estreno en Primera Federación. El filial blanquiazul afronta este sábado (19.15 horas) en Mérida el inicio de un curso marcado por el salto de categoría, con una plantilla todavía en construcción y "atascada". El técnico repasó las sensaciones del equipo, el papel de futbolistas como Kevin Sánchez y Noé Carrillo, los últimos movimientos del mercado y la posibilidad de disputar algunos encuentros en Riazor.
Sensaciones de cara al estreno. "Bien, la verdad es que están trabajando muy bien, con muchas ganas. Y bueno, un poco expectante con lo que nos podemos encontrar. Somos un grupo nuevo, un equipo joven, con gente que sí que ha participado en esta categoría, pero bueno, como grupo, pues un poco expectante. Ha habido incorporaciones a última hora y gente que ha bajado desde el primer equipo. Intentando ajustarlos a todos lo más rápido posible".
El fichaje de Yayo. "Tenemos ahí a Rubén (López), Martín (Ochoa), Guerrero, Kevin, que incluso debutó en Primera, que tienen su experiencia también en la categoría. Vamos a tener que crecer como grupo. Ver la categoría y ver cómo nos comportamos. Pero intentando tener la misma idea y creer en lo que hacemos, sabiendo que el nivel aumenta y que nosotros tenemos que aumentar también el nuestro".
Intención de mantener el estilo. "La idea será la misma, solo que los contrarios tendrán más experiencia y calidad. No creo que vayamos a ser tan dominantes como lo éramos el año pasado. Tendremos que saber sufrir sin balón en muchas situaciones, saber sufrir con resultados en contra... El año pasado lo solventamos bien, pero tuvimos rachas de no sacar resultados. Tenemos que hacer un ejercicio mental fuerte para estar tranquilos y ser competitivos en base a nuestra idea".
Kevin Sánchez. "Es un poco más cosa del primer equipo. Al final, la idea es que esta gente pueda ayudar al primer equipo entrenando o jugando, y después, cuando no participan, tienen que ser importantes con nosotros. Nos tienen que ayudar en todos los sentidos, no solo cuando juegan. Llegarán momentos en los que no estemos cómodos y nos tenemos que hacer fuertes como grupo".
Noé Carrillo. "La idea es la misma con Noé, que esté a medias entre los dos equipos. Lo que el club quiere es que participen, que se rueden. Si pueden ayudar al primer equipo, mejor. Lo más importante es que sigan creciendo y jugando y que no pierdan ese nivel competitivo. Están entre medias. Pertenecen al Fabril y un poco van dando esos saltos".
Últimos días de mercado. "Estamos un poco con las fichas ahí a vueltas. Puede que alguna incorporación más haya, sobre todo en alguna zona donde estamos un poco cortos de efectivos. Movimientos habrá porque todavía hay jugadores que en teoría tienen que salir. Está un poco ahí atascada la cosa".
Posibilidad de jugar en Riazor. "Vamos a tener partidos en Riazor, aunque va a depender mucho de las coincidencias que tengamos con el Dépor Femenino y el primer equipo. Los calendarios están poco hechos para que se coincida lo menos posible. Habrá situaciones en las que podamos jugar y otras que no. Una serie de partidos intentaremos, sobre todo contra los equipos gallegos".
Mérida. "Tiene cierto apoyo de un grupo de inversión. Creo que se ha reforzado bien, pagando incluso cláusulas de rescisión. Es uno de los equipos potentes que quiere estar arriba. Nos vendrá bien para darnos cuenta de la categoría en la que vamos a estar. Nosotros tenemos que ganarles en ganas, en ilusión, en ritmo y en trabajo".