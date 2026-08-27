El Fabril acelera en los últimos días de mercado y cierra el fichaje de Yayo González

Yayo trata de defender a Eddahchouri en el partido de la temporada pasada entre Deportivo y Cultural Leonesa Patricia G. Fraga

El Fabril necesitaba acelerar en la última semana de mercado y ha pegado un sprint final en el apartado de llegadas. A expensas de resolver una operación salida que todavía mantiene a diez jugadores sin inscribir, el filial blanquiazul ha cerrado el fichaje de Pelayo González, 'Yayo' (Oviedo, 2004), que firma hasta 2027 y se convierte en la cuarta incorporación del verano después de Justino Barbosa, Koke San José y Manu Serrano. El centrocampista asturiano, de 22 años, llega libre después de haber rescindido a principios de esta semana el año de contrato que le quedaba con la Cultural Leonesa y se une a una medular que se había quedado especialmente debilitada durante la pretemporada.

Yayo pone así punto y final a su etapa en el conjunto leonés, del que solo formó parte la pasada temporada en Segunda División. El centrocampista disputó catorce partidos del campeonato regular, tres de ellos como titular, y acumuló 364 minutos en la categoría de plata. Uno de esos encuentros en los que partió de inicio fue precisamente en Riazor, en la goleada por 3-0 del Deportivo con dos goles de Zakaria Eddahchouri y otro de Mario Soriano. Aunque no se consolidó como un habitual en los planes de Raúl Llona, Cuco Ziganda y Rubén de la Barrera, el curso le sirvió para acumular experiencia en una categoría que ya había pisado con anterioridad con la camiseta del Real Oviedo.

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Formado en la cantera del club carbayón, Yayo debutó con el primer equipo con apenas 19 años en El Sardinero. Después de asomar la cabeza en el profesionalismo, salió cedido al Lugo en la campaña 2024-25 para competir en Primera Federación. Con los albivermellos fue indiscutible en un curso que se salvaron del descenso a la cuarta división del fútbol español con tan solo un punto de margen. Salió de inicio en 36 de las 38 jornadas y fue clave para lograr la permanencia. Mismo objetivo que se le presenta ahora en el Fabril.

Su llegada responde a una necesidad que se había acentuado en las últimas semanas en Abegondo. Tras la finalización de contrato de Enrique Fernández y Jaime Garrido, el técnico canario contaba con Noé Carrillo, Jairo Noriega y Rubén López como tres líderes en la medular para afrontar el debut en Primera Federación, pero las lesiones de los dos primeros cambiaron el escenario.

Con el de Silleda como único centrocampista con peso disponible para, como mínimo, los dos primeros meses de competición, el Fabril ha tenido que acudir al mercado con decisión para cerrar al pivote defensivo. Dani Estévez y Koke San José son los hombres que más había probado el preparador del filial durante el verano, pero Yayo añade un perfil diferente. Más ancla y con conocimiento de lo que se encontrará el Fabril de este fin de semana en adelante.

El Fabril se estrena este sábado a las 19.15 horas ante el Mérida, pero el trabajo en los despachos no terminará en ese momento. Hasta el próximo martes, fecha en la que se cierra la ventana de fichajes en España, el filial blanquiazul seguirá trabajando a contrarreloj para dar salida a un importante número de jugadores con los que no cuenta y, al mismo tiempo, completar una plantilla que todavía necesita algún refuerzo más para afrontar con garantías su salto a Primera Federación.