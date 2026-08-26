Manu Serrano, de debutar con el Real Madrid a fichar por el Fabril

Manu Serrano durante un partido de a temporada pasada con el Castilla RM

A tres días de que el Fabril se estrene en Primera Federación en el campo del Mérida y a seis de que se cierre el mercado de verano, el filial blanquiazul está muy cerca de anunciar a su tercer fichaje de la temporada. Manu Serrano, lateral izquierdo del Real Madrid Castilla, llegará al segundo equipo del Deportivo en propiedad después de que ambos clubes hayan cerrado un acuerdo para el pase del jugador. El futbolista madrileño estará este año a las órdenes de Manuel Pablo, pero con proyección de llegar al primer equipo.

Nacido en Pinto en 2004, Serrano aterrizó en Valdedebas en 2018, cuando apenas tenía 14 años, procedente del Getafe. Desde entonces fue completando etapas dentro de La Fábrica hasta alcanzar el Castilla, pasando previamente por las diferentes categorías inferiores del conjunto blanco. Con el Juvenil A conquistó la Copa de Campeones en 2023 y, al curso siguiente, formó parte del Real Madrid C.

La campaña pasada dio el salto al filial merengue, con el que disputó 20 encuentros en Primera Federación, trece de ellos como titular. Un año en el que logró asentarse dentro de la estructura del club y en el que además obtuvo el premio de debutar en Primera División con el primer equipo. Sucedió el 23 de mayo, ante el Athletic Club. Ingresó al terreno de juego en el minuto 84 en sustitución de Dani Carvajal, en el último partido del capitán en el Santiago Bernabéu.

Ahora, tres meses después de cumplir su sueño, Serrano cambia La Fábrica por Abegondo en busca de unos minutos y una continuidad que iba a ser complicado que consiguiese con Julián López de Herma. Además, tal y como ha informado el diario Marca, su contrato contempla un ascenso a la primera plantilla ya para la próxima temporada. Su llegada refuerza principalmente el lateral izquierdo, su posición natural, aunque su capacidad para actuar en caso de emergencia de central supone un recurso añadido para Manuel Pablo en una demarcación especialmente debilitada.

Mientras el Fabril ya contaba para el carril zurdo con Iker Vidal y Xabi Campos, todavía en edad juvenil pero llamado a tener protagonismo con Manuel Pablo tras la buenas sensaciones que dejó en pretemporada con Antonio Hidalgo, el problema se concentra en el centro de la defensa. Samu Fernández es por el momento el único especialista con el que cuenta el técnico canario para el debut liguero debido a las salidas de Malick Ndiaye al Barbastro, la salida de Rubén Vilela tras acabar contrato y la lesión de larga duración de Damián Canedo.

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El Fabril incorpora de esta de manera a un futbolista formado en la cantera del Real Madrid y que ya sabe lo que es debutar en la élite del fútbol español. Serrano se convertirá en el tercer refuerzo del filial blanquiazul en este verano tras las incorporaciones de Justino Barbosa y Koke San José para reforzar una línea defensiva en la que se esperan más movimientos de aquí al próximo martes.