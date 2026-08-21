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Cantera

Mauro Valeiro recibe otra llamada de España y será baja para el estreno del Fabril

El canterano del Deportivo disputará con la sub-18 un torneo en Alicante cuyo último partido coincide con la visita del filial al Mérida

Dani Fernández
Dani Fernández
21/08/2026 14:01
Mauro Valeiro en el encuentro ante Irlanda del Norte
Mauro Valeiro en un encuentro ante Irlanda del Norte durante el Europeo de este año
RFEF
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Mauro Valeiro vuelve a recibir la llamada de la selección española, pero su convocatoria tendrá una consecuencia directa para el Fabril: el centrocampista se perderá el estreno liguero del filial deportivista ante el Mérida. El canterano ha sido incluido por David Cubillo en la lista de 25 jugadores que la próxima semana, entre el 25 y el 29 de agosto, disputarán un minitorneo en El Albir, en la provincia de Alicante.

La sub-18 debutará el martes 25 a las 18.00 horas frente a Arabia Saudí. El jueves se enfrentará a Uzbekistán a las 10.00 y cerrará su participación el sábado contra Uruguay, en el mismo horario. Precisamente ese mismo día, el Fabril iniciará su andadura en Primera Federación con su visita al José Fouto, donde se medirán al Mérida con motivo de la primera jornada de liga regular. La coincidencia de ambos encuentros impedirá a Manuel Pablo contar con el de Corme en el primer partido oficial de la temporada.

Su ausencia supone un contratiempo para el técnico canario, que ha contado con el centrocampista durante toda la pretemporada. Valeiro ha trabajado a sus órdenes desde el primer día que el filial blanquiazul regresó a los entrenamientos después de completar un curso en el que sobresalió con el Juvenil A, especialmente en la Copa del Rey. Siendo juvenil de primer año, disputó 23 encuentros con Miguel Figueira y se consolidó como una de las grandes promesas de Abegondo.

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La convocatoria supone además dar continuidad a su trayectoria como internacional. Entre mayo y junio de este mismo año, ya disputó con España el campeonato de Europa sub-17 en Estonia. El combinado nacional alcanzó las semifinales, pero cayó derrotado ante Italia en la tanda de penaltis.

Ahora, el canterano del Deportivo afrontará una nueva experiencia después de haber dado otro paso más en su formación dentro de la disciplina blanquiazul. 

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