Las aficiones ganan en Primera RFEF: acuerdo para fijar un precio común de las entradas

La afición del Deportivo presente en Abegondo en un partido del Fabril de la pasada temporada Quintana

En medio de la fractura social que ha marcado el regreso del Deportivo a Primera División ocho años después, la Primera Federación, categoría a la que hasta hace muy poco pertenecía el primer equipo blanquiazul, ha alcanzado un acuerdo histórico, y prácticamente unánime, para premiar a los aficionados. 19 de los 20 clubes que conformarán en esta temporada el Grupo 1 del tercer escalón del fútbol español han pactado fijar en 15 euros el precio de las entradas visitantes durante todo el campeonato regular. Entre ellos se encuentra el Fabril, que tiene por delante un curso ilusionante en su estreno en la división y que realizará varios desplazamientos por Galicia.

La iniciativa permitirá a los seguidores acompañar a su equipo a un precio máximo unificado cuando juegue lejos de casa ante cualquiera de los clubes adheridos. Todos menos la Ponferradina.

Para el Fabril, la medida cobra especial relevancia por la composición del grupo. El filial será uno de los cinco representantes gallegos de la categoría junto al Racing de Ferrol, Lugo, Pontevedra y UD Ourense. Todos ellos forman parte del pacto anunciado este mismo miércoles, por lo que los desplazamientos entre estos tendrán también un precio máximo de 15 euros para los aficionados visitantes.

El acuerdo no se limita a los enfrentamientos de proximidad. El conjunto deportivista también podrá beneficiarse de dicha tarifa en sus visitas a los campos de la Cultural Leonesa, Zamora, Barakaldo, Mirandés, Real Unión, Athletic Club B, UD Logroñés o Unionistas de Salamanca, con quien se forzó una gran relación en los años de barro. Una lista de los destinos que pueden resultar más atractivos para el seguidor.

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La única excepción dentro del Grupo 1 será la Ponferradina, que no se ha unido al acuerdo y mantendrá su propia política de precios para aquellos que deseen acudir a El Toralín. Además, los 15 euros se aplicarán únicamente a los encuentros de liga regular, quedando excluidos los encuentros de Copa del Rey como los playoffs de ascenso.

El número de entradas disponibles para cada afición tampoco queda fijado por el acuerdo, sino que deberá ser determinado entre los clubes en función del aforo y las condiciones de cada estadio.