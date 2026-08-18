Lucas Castro apunta a salir cedido al Arosa

Lucas Castro (d) en el derbi ante el Celta del pasado curso German Barreiros

Lucas Castro (Cambados, 2007) está a punto de regresar al que fue su club antes de aterrizar en las categorías inferiores del Deportivo en verano de 2022. El mediapunta, tras finalizar esta última temporada su etapa de juvenil, saldrá cedido del Fabril y todo apunta a que el Arosa será su próximo destino. El jugador tiene interés en volver a jugar en A Lomba, aunque la UD Ourense también se ha interesado por su situación.

A falta de que se cierre el acuerdo, el Deportivo dará salida al que fue uno de los nombres más destacados del Juvenil A dirigido por Miguel Figueira el curso pasado. En su último curso en el fútbol formativo disputó 34 partidos en la División de Honor, 32 de ellos como titular, y firmó 25 goles. Una cifra que revela el perfil de enganche que es y la facilidad que le caracteriza para pisar la zona de castigo y marcar diferencias.

Uno de sus partidos más brillantes llegó en la Copa del Rey, uno de los escenarios más exigentes de la temporada, si no el que más, y que mayor visibilidad ofrece a los canteranos. Eso lo aprovechó Lucas Castro. En los octavos de final frente al Rayo Vallecano en el Campo Arsenio Iglesias, los blanquiazules se impusieron por 4-1 a su rival impulsados por el gol y el hat-trick de asistencias que protagonizó el ‘8’ del Juvenil A. Una actuación que permitió al conjunto herculino avanzar de ronda, a cuartos de final, en la que ganaron al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez (0-1) antes de caer en semifinales por la mínima ante el Barcelona en el Anxo Carro (3-2), a pesar de la gran imagen ofrecida.

Ahora, tras un mes ejercitándose a las órdenes de Manuel Pablo en pretemporada, el futbolista está cerca de dar sus primeros pasos como sénior en el mismo lugar en el que comenzó a llamar la atención. Llegó a Abegondo hace cuatro temporadas y está a punto de cerrar una salida que le permitirá curtirse y disfrutar de minutos.

Empieza lo serio

Mientras se continúa buscando acomodo a canteranos que no cuentan esta temporada para el técnico canario, el Fabril va tomando forma en varios aspectos: en cuanto a caras conocidas, pero también en lo que a resultados se refiere.

Tras caer derrotados ante Pontevedra, Lugo y Real Madrid Castilla, empatar ante el Atlético Astorga y caer en la tanda de penaltis contra el Arosa y la SD Compostela en el triangular disputado en el Municipal de Burgáns, el filial deportivista superó por primera vez un test de esta pretemporada ante el Arenteiro (5-1) en un partido que se disputó en el Dépor Training Center a puerta cerrada. Además de suponer la primera victoria de la preparación veraniega, el partido significó la vuelta de Samu Fernández. El central disputó sus primeros minutos de pretemporada con un segundo equipo algo más reconocible, que permite intuir lo que se podrá esperar de él en la primera jornada ante el Mérida.

No queda mucho para ello. El Fabril se estrenará en Primera Federación el próximo sábado 29 de agosto en el estadio José Fouto a las 19.15 horas. El domingo 6 de septiembre será el primer partido de local ante el CP Cacereño, en Abegondo a las 12.00 horas.