El Fabril debuta en una nueva categoría repleta de viejos conocidos 

El once inicial del Fabril durante el amistoso contra el Castilla RCD

El Fabril debutará en Primera Federación el sábado 29 de agosto a las 19.15 horas, lo que supone jugar en una categoría nueva aunque ya ha militado en la tercera categoría del fútbol español en la antigua Segunda B. Pese a eso, el filial se encontrará con una división que está conformada por varios jugadores con pasado blanquiazul y por varios equipos contra los que ya ha disputado algún partido en toda su historia. Un nuevo escenario, pero con protagonistas conocidos.

El conjunto dirigido por Manuel Pablo se medirá ante quince equipos con los que ya ha jugado en alguna ocasión, por lo que solamente se topará contra cinco rivales nuevos. Estos son Mérida, Arenas de Getxo, Coria, UD Logroñés y CD Extremadura (aunque frente al ya desaparecido Extremadura UD sí que se ha medido). Ante muchos de los equipos restantes ya se ha podido enfrentar la temporada pasada en Segunda Federación o cuando el equipo estaba en Segunda División B entre 2017 y 2019, y también hay que tener en cuenta que luchará ante cuatro clubes gallegos.

Además, doce de sus 20 adversarios han sido contrincantes del Deportivo recientemente. Hasta hace no mucho, fueron rivales del primer equipo herculino Unionistas, Real Unión, Lugo, Racing de Ferrol, Mérida, Bilbao Athletic, Zamora, Ponferradina, UD Logroñés, Pontevedra y dos de los cuatro recién descendidos desde LaLiga Hypermotion, Mirandés y Cultural Leonesa.

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Entre los cuadros del Grupo 1 de la Primera Federación, hay diez futbolistas que en algún momento de su carrera portaron la elástica blanquiazul defendiendo al primer equipo. La gran mayoría de ellos lo han hecho cuando el club estaba en la tercera categoría y solo tres jugaron con el Dépor en el fútbol profesional.

Son exdeportivistas entre Primera y Segunda el capitán de la Ponferradina Borja Valle, que jugó en el 'A' en las dos divisiones. De igual manera que Bicho, recientemente renovado con la Cultural Leonesa hasta 2028. Por último, aunque con una corta trayectoria en el club coruñés de solamente 27 encuentros, está Saúl García que pertenece al Racing de Ferrol y que jugó con el Dépor en la categoría de plata en la campaña 2018-19.

Los otros siete jugadores han formado parte de la primera plantilla cuando el club se encontraba en la división de bronce y solo tres han podido lograr el objetivo del ascenso a la plata. Los futbolistas son Carlos Doncel (Mérida), Pablo Trigueros (Barakaldo), Raúl Alcaina (Racing de Ferrol), Isi Gómez (Real Avilés), Berto Cayarga (Real Avilés) y Alberto Retuerta (Unionistas). También hay que contar al exfabrilista Fabi Urzaiz, ahora en el Zamora, que jugó dos partidos de Copa del Rey con el Deportivo la campaña pasada y fue convocado en Liga contra el Eibar en Ipurúa.

Además de estos diez, hay cinco más con pasado herculino ya sea en el filial o en categorías inferiores como Mario Nájera, que ha sido fichado por el Lugo en este mercado y hace unos días se ha roto el ligamento cruzado, por lo que tendrá que pasar por quirófano. También es el caso de Fito Rodríguez, Óscar Marotías, Iago López y José Currás.

No solo hay viejos conocidos sobre el terreno de juego, también los hay en los banquillos. En el cuadro lucense, el entrenador es Borja Fernández que como jugador disputó 24 encuentros con el Dépor, y fue el autor de uno de los goles más recordados en los últimos años con aquel tanto en el descuento que supuso la victoria en Balaídos en la 2011-12. En su staff se encuentra Diego Seoane, con 52 partidos en el primer equipo blanquiazul, que ejerce de técnico asistente.

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También será rival del Fabril el director técnico Óscar Cano que actualmente está en el Zamora, equipo con el que perdió la final del playoff a Segunda División hace escasos meses contra el Sabadell tras un global de 4-1. El preparador granadino estuvo en los banquillos de Riazor entre la jornada 1 y la 36.

Por lo tanto, el Fabril debutará en dos semanas en una categoría desconocida para el equipo, pero con quince rivales, quince jugadores y dos entrenadores que se le hacen familiares a la entidad herculina.