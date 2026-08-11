El infortunio golpea a Nájera: rotura de ligamento cruzado tras fichar por el Lugo

Mario Nájera CD Lugo

La temporada 2026-27 no empieza de la mejor manera para uno de los ex del Fabril. Mario Nájera, reciente fichaje del Lugo, tendrá que pasar por quirófano tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha.

El exdeportivista cayó lesionado en el encuentro amistoso que enfrentó al conjunto albivermello frente al filial del Oviedo. El equipo dirigido por Borja Fernández cayó por 0-2, aunque la peor parte vino en forma de lesión de larga duración. Tal y como ha informado el club lucense, Nájera será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y el tiempo de recuperación quedará pendiente de evolución. No obstante, una rotura de ligamento cruzado le apartará de los terrenos de juego, como mínimo, durante siete meses.

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De esta forma, Borja Fernández pierde por un largo periodo a uno de los futbolistas llamados a ser importantes en la campaña 2026-27. Mario Nájera no podrá reencontrarse con sus excompañeros del Fabril en la jornada 8, cuando la escuadra comandada por Manuel Pablo visite el Anxo Carro. Al menos no sobre el verde. Y es probable que tampoco lo pueda hacer en la segunda vuelta. El Lugo visita tierras coruñesas en la jornada 25, programada para el fin de semana del 28 de febrero.