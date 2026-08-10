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Cantera

Doble escenario para el Fabril en la temporada 2026-27: jugará en Riazor y en Abegondo

El club inscribirá ambos feudos como campos locales para el filial blanquiazul

Bea Arrizado
Bea Arrizado
10/08/2026 19:58
Areosa celebra su gol en el Fabri-UD Ourense
Areosa celebra su gol en el Fabri-UD Ourense disputado en Riazor
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El ascenso del Fabril a Primera Federación obligó, desde un inicio, a tomar nuevas decisiones. No solo a nivel deportivo, en el que el cuerpo técnico encabezado por Manuel Pablo todavía continúa apuntalando la plantilla definitiva; también en el plano extradeportivo. Y una de las primeras dudas que surgió es la del escenario en el que jugará el filial blanquiazul como local: ¿Abegondo o Riazor?

El estadio coruñés es el escenario principal para el primer equipo masculino y para el femenino. Es así desde la temporada 2024-25, en la que el conjunto dirigido en aquel entonces por Irene Ferreras logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional. Y así seguirá siendo en el ejercicio 2026-27. No obstante, el club suma al Fabril como local en Riazor, aunque no de forma continua.

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Según refleja el apartado 2c del artículo 16 de las Normas Reguladoras y Bases de Competición (NRBC) del Campeonato Nacional de Liga de Primera Federación de la campaña 2026-27 de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), uno de los requisitos específicos de inscripción es el siguiente: Disponer de un estadio con una capacidad mínima de 3.000 espectadores y gradas perimetrales en todo el estadio. En todo caso, se tendrán en cuenta posibles impedimentos urbanísticos o de configuración del espacio disponible. Para aquellos equipos recién ascendidos, la presente obligación devendrá exigible al término de la primera vuelta de la competición".

Es por eso que la entidad herculina inscribirá Abegondo —con un aforo de entorno a 1.000 espectadores— y Riazor como campos locales para el Fabril. Hay un caso que refleja una excepción que acoge el filial deportivista. El Celta Fortuna, durante el pasado curso, disputó la mayoría de sus partidos en Barreiro, que figura como un estadio de 1.024 espectadores según la propia página web del Celta. La clave está en que Balaídos fue inscrito como estadio principal, mientras que Barreiro actúa como campo auxiliar o alternativo.

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De esta forma, tal y como detalla el artículo 16.1.d de las NRBC de Primera Federación, es un requisito común "comunicar a la RFEF el terreno de juego principal, así como los alternativos, que cumplan con los requisitos establecidos para la competición, donde se disputarán los partidos oficiales del equipo que se inscribe". Además, apunta que "las instalaciones designadas deberán estar a disposición de los equipos en todas aquellas jornadas que marque el calendario de competición, salvo causas de fuerza mayor acreditadas". Será la propia RFEF la que autorizará el campo auxiliar atendiendo a las circunstancias concretas de cada club.

Es ahí donde entra en juego Abegondo. Como ha ocurrido hasta ahora, tanto el primer equipo masculino como el femenino tendrán prioridad en Riazor. De esta forma, el Fabril dependerá de dos factores para disputar sus partidos en el feudo herculino: el rival será uno de ellos, pero también los calendarios de LaLiga y Liga F.

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