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Cantera

Un doblete de Álvaro Fraga rescata un empate para el Fabril en Astorga (2-2)

El filial logró su primer empate de pretemporada ante el Atlético Astorga en un partido de nuevo condicionado por su amplio número de ausencias 

Eder Pereira
Eder Pereira
08/08/2026 23:54
Pablo Cortés, jugador del Fabril, en pretemporada
Pablo Cortés, jugador del Fabril, en pretemporada
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El Fabril logró su primer empate de la pretemporada en la visita al Atlético Astorga (2-2) en un encuentro de nuevo condicionado por el amplio número de ausencias con las que cuenta el filial, debido a lesiones y jugadores convocados con el primer equipo.

Álex Ribeiro adelantó al conjunto local en La Eragudina con un golazo de falta y Jesús Hoyos hizo el 2-0 desde lejos al filo del descanso. Sin embargo, en la recta final del encuentro apareció Álvaro Fraga para nivelar el marcador con un doblete.

Manuel Pablo formó un once titular repleto de juveniles, jugadores a prueba y futbolistas que buscan reivindicar un hueco en la plantilla definitiva del Fabril: Rodri Leiva, Pablo García, Malick, Hatím, Vega, Papa, Lucas Castro, Héctor Areosa, Pablo Cortés, Leandro e Iker Gil.

Jairo Noriega, jugador del Fabril, operado con éxito de su lesión de ligamento cruzado

Jairo, operado con éxito, se perderá gran parte de la temporada por una rotura de ligamento cruzado

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En la segunda mitad, el entrenador dio la alternativa al resto de convocados: Álex Marques, Vergara, Davis, Estévez, Justino, Koke, Martín Ochoa, Luisao, Álvaro Fraga, Iker Vidal, Mauro Valeiro y Guille Pastoriza.

El Fabril se había enfrentado anteriormente al Pontevedra en Vilalonga (2-1), al Lugo en Pol (2-0) y al Real Madrid Castilla en Viveiro (0-1), con derrota en los tres encuentros.

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