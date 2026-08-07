Jairo Noriega, jugador del Fabril, operado con éxito de su lesión de ligamento cruzado Cedida

Jairo Noriega, centrocampista del Fabril, ha pasado por el quirófano con éxito para reparar una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. El jugador no disputó ninguno de los amistosos de pretemporada con el filial blanquiazul, una ausencia que ya alimentaba las sospechas sobre la gravedad de la lesión y que la operación ha terminado por confirmar. Ahora arranca un proceso de recuperación largo, con el objetivo de llegar, como mucho, al tramo final de la temporada 2026-27.

El golpe tiene un componente sentimental añadido. Jairo, canterano, coruñés y deportivista, se desvinculó del club en 2024 tras muchos años de formación en Abegondo. Aquella salida no fue definitiva, ya que hizo una gran temporada 2024-25 en el Ourense CF, rendimiento que le valió volver a ser fichado por el Deportivo en 2025, aunque esta vez sin pasar por Abegondo, cedido directamente al Racing de Ferrol. Este verano, ya de vuelta, aceptó ser uno de los líderes del Fabril en el reto de Primera Federación tras el ascenso del filial la pasada campaña.

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La lesión aplaza, y condiciona seriamente, la posibilidad de ver juntos en el centro del campo a Rubén López, Noé Carrillo y al propio Jairo, tres de los centrocampista con más talento y proyección salidos de Abegondo en los últimos años.

Para el Fabril es también una baja sensible. Pese a contar con varias piezas en la medular, Jairo era jugador de total confianza de Manuel Pablo, capaz de jugar en distintas posiciones y llamado a tener muchos minutos esta temporada. Su recuperación, larga y exigente, marcará buena parte del curso tanto para el jugador como para el filial.