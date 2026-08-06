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Cantera

El Fabril cae por la mínima ante el Castilla en un duelo de filiales (0-1)

El encuentro se decidió con un gol de penalti en el tramo final de la contienda

Esther Durán
06/08/2026 00:08
depor cantera
Once inicial del Fabril en el duelo ante el Castilla
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El Fabril cayó ayer derrotado ante el Real Madrid Castilla por la mínima (0-1) en un encuentro muy igualado que se decidió en el tramo final de la contienda. El tanto de la escuadra blanca fue anotado en el minuto 89, al transformar Leiva una pena máxima que él mismo había provocado. Aún así, a pesar de la derrota, el equipo de Manuel Pablo plantó cara en todo momento, y  nunca le perdió la cara a un encuentro que parecía abocado al empate sin goles. En todo caso, fue un buen test ante un rival de nivel para seguir adquiriendo ritmo de partidos.

El once que puso en liza el técnico canario para esta cita, con los diferentes cambios efectuados durante el encuentro, fue el siguiente: Álex Marqués, Guille (Pablo García, m.62), Álvaro Fraga (David Fernández, m.76), Vergara (Malick, m.76), Íker Vidal (Héctor Areosa, m.76), Dani Estévez (Papa, m.76), Mauro Valeiro (Leandro, m.62), Hatim (Vega, m.76), Justino (Héctor Areosa, m.76), Koke (Lucas, m.62) y Martín Ochoa (Íker Gil, m.76).

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Hasta la fecha, el Fabril se enfrentó también al Pontevedra CF en Vilalonga (2-1) y al CD Lugo en Pol (2-0).

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