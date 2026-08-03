Los primeros pasos en pretemporada de un Fabril sin una docena de sus jugadores capitales

Hatim Aoufir, jugador a prueba en el Fabril, pugna por el balón durante el amistoso ante el Lugo RC Deportivo

El Fabril disputó ayer sábado su segundo amistoso de pretemporada ante el Lugo, equipo de Primera Federación, en el Municipal de Pol (2-0). El filial coruñés fue superior a su rival durante varias fases del encuentro, pero dos errores puntuales resultaron determinantes en el marcador. El primero, tras un penalti riguroso; el segundo, después de una pérdida en salida de balón.

No obstante, se trata de una prueba más dentro de la pretemporada, con un valor relativo a la hora de anticipar cómo será el Fabril de la temporada 2026-27. El motivo es que buena parte de los futbolistas llamados a tener un papel relevante este curso no ha participado, ni en este amistoso ni en el disputado días antes ante el Pontevedra. Las razones son dos: presencia en la pretemporada del primer equipo y lesiones.

Nájera, el último pilar del equipo campeón de España en 2021 en salir de Abegondo Más información

Entre los futbolistas que siguen a las órdenes de Antonio Hidalgo, ahora en la gira europea, se encuentran Quique Teijo, que por la reconversión de los últimos cursos y la falta de efectivos en el eje de la zaga apunta a jugar como central en el filial; Samu, también central; y Xabi Campos, juvenil que luchará por un puesto con Iker Vidal en el lateral izquierdo del Fabril. A ellos se suman el extremo Adrián Guerrero, el centrocampista Noé Carrillo, que ya ha sido relevante con el conjunto de Hidalgo, aunque previsiblemente tendrá más continuidad en el filial, y Kevin Sánchez, que volvió este verano al club tras ser cedido al Cartagena y cuyo papel en el organigrama del Deportivo está todavía por definir.

La enfermería es el segundo factor que ha condicionado los dos primeros amistosos. En el centro del campo, la baja de Manu Ferreiro se suma a la ausencia de Noé Carrillo por su vinculación con el primer equipo, a la de Rubén López, con una lesión de carácter leve, y a la de Jairo Noriega, cuyo caso genera más preocupación de cara al calendario, ya que podría dejarle fuera del arranque de Liga. En la banda, junto a Guerrero, también están de baja Luisao y Domínguez. En defensa, además de Teijo y Samu con el primer equipo, Damián Canedo sigue recuperándose de la grave lesión sufrida la pasada campaña y Álvaro Mardones, llamado a ser importante en el lateral derecho, tampoco ha podido participar. Y en portería, Hugo Ríos, uno de los capitanes del filial, tampoco ha podido participar en estos dos amistosos.

Pablo Cortés, durante el Lugo-Fabril de pretemporada RC Deportivo

Sumando ambos bloques, jugadores con el primer equipo y lesionados, se podría formar un once tipo de amplias garantías, incluso con varios recambios, con futbolistas que no han tenido minutos en los dos primeros compromisos de pretemporada del filial. Y que, sin embargo, a la largo de la temporada van a ser piezas vitales.

En ese contexto, con pocas certezas sobre el Fabril que competirá esta temporada en Primera Federación, una de las notas positivas de estas primeras semanas ha sido el rendimiento del centrocampista Koke San José, uno de los dos fichajes, con participación en los dos amistosos disputados hasta el momento.

El Dépor cede a Hugo Torres al Arosa y a Pablo Parada al Boiro Más información

A la lista de nombres que sí han tenido minutos se suma el de Hatim Aoufir, marroquí procedente del Union Touarga Sportif e internacional sub-18, que se entrena a prueba con el filial. Es el último de una serie de futbolistas que, temporada tras temporada, pasan por Abegondo en la misma condición, sin que su continuidad esté garantizada.

Próxima cita

El tercer amistoso del Fabril tendrá lugar el miércoles 5 de agosto a las 19.00 horas en el campo de Cantarrana (Viveiro) ante el Real Madrid Castilla, encuadrado en el grupo 2 de Primera Federación.