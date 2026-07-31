Nájera, el último pilar del equipo campeón de España en 2021 en salir de Abegondo

Nájera celebra un gol en Riazor en un partido entre Fabril y UD Ourense Quintana

El 27 de junio del 2021, el Deportivo se proclamaba campeón de la Copa de Campeones juvenil en Marbella tras derrotar en la final four al Barça (3-1) de Gavi y de Ilias Akhomach y anteriormente al Real Madrid (1-0) de Rafa Marín, Peter Federico, Théo Zidane y Retuerta, que después fue jugador blanquiazul. Más de cinco años después todavía seguía uno de los pilares de aquel grupo en el filial deportivista sin haber debutado con el primer equipo y sin haberse desvinculado del club en este periodo. Ya no. Mario Nájera (Logroño, 2003) es la última piedra angular del equipo campeón de 2021 en salir de Abegondo.

El Deportivo anunció la salida del jugador riojano e inmediatamente se hizo oficial su fichaje por el Lugo, que competirá en Primera Federación y será rival del Fabril en la 2026-27. Nájera firma por el cuadro rojiblanco hasta 2028 y deja el club coruñés después de siete temporadas en Abegondo.

El futbolista riojano llegó a Abegondo en la temporada 2019-2020 para incorporarse al Juvenil B. Una temporada después formó parte de la generación de oro que se proclamó campeón de España.

Tres jugadores de esa camada, Yeremay, Mella y Barcia, lograron asentarse en el primer equipo, mientras que el resto fueron desvinculándose del Dépor en diferentes momentos, con una única excepción: Hugo Ríos.

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El guardameta del 2003 puede presumir de formar parte de ese equipo que salió vencedor en Marbella, pero no disputó ningún minuto en los cuatro partidos de la Copa de Campeones y tuvo pocas oportunidades en el Juvenil A durante la temporada 2020-21. No obstante, Ríos sigue en el Deportivo y parte como el teórico titular de cara al nuevo reto del Fabril en Primera Federación.

De los campeones de 2021, en el Dépor ya solo quedan los tres futbolistas mencionados a las órdenes de Antonio Hidalgo, además de Hugo Ríos y Jairo Noriega, aunque en este caso con un asterisco. El centrocampista coruñés, que fue vital en la consecución del título, sí se desvinculó previamente del club, en el verano de 2024 rumbo al Ourense CF, aunque regresó la temporada siguiente para salir cedido al Racing de Ferrol. Actualmente es de nuevo jugador del Fabril.

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El otro asterisco es el portero Brais Suárez. Desde que se coronó campeón de España siendo el portero titular del equipo dirigido por Óscar Gilsanz siguió perteneciendo al Deportivo, aunque en este periodo fue cedido en la 2024-25 al Calahorra. Sin embargo, el Deportivo anunció hace semanas su salida después de haber completado el paso por todas las categorías inferiores del club sin haber podido debutar en el primer equipo. Por el momento todavía no se ha hecho oficial su siguiente destino.

Nájera también salió cedido en la 2024-25 a la UD Logroñés, donde apenas tuvo continuidad, pero fue la única temporada, desde que recaló en el Deportivo, en la que no tuvo protagonismo y no destacaron su llegada y olfato goleador.

Cifras notables

Como mediapunta o segundo delantero, Nájera deja el Deportivo con registros más que notables. Sin ir más lejos, en la temporada pasada comandó la responsabilidad goleadora junto a Bil Nsongo y siguió tirando del carro en ese aspecto cuando el delantero camerunés se asentó en el primer equipo. Finalmente sumó 15 goles en 32 partidos, siendo pieza básica en la consecución del ascenso a Primera Federación por parte del conjunto dirigido por Manuel Pablo.

No obstante, sus virtudes ya eran de sobra conocidas en Abegondo. Su facilidad para golpear con las dos piernas, su sensibilidad para atacar el área y su olfato le valieron para ser un jugador importante en cada una de las etapas que fue quemando. Sus cifras siempre han estado a la altura de un jugador de ataque, pero se va del Deportivo sin cumplir el sueño de debutar con el primer equipo.

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Nájera emprende un camino lejos de Abegondo que otros campeones de España de 2021 ya hicieron antes, con la excepción de Hugo Ríos. Por unas circunstancias u otras, solo Yeremay, Mella y Barcia se hicieron un hueco en el primer equipo, mientras que Jairo ha regresado al filial para un último baile con la intención de reivindicarse dentro del club. Y Nájera se une a una lista de jugadores formada por los Trilli, Guille Bueno, Noel López, Víctor Guerra, Mario Domínguez, Fito, Brais Val, Mauro Figueroa, Nico Clouston o el propio Óscar Gilsanz, entrenador de aquel grupo campeón.

Despedida en redes sociales

Mario Nájera no quiso dejar la oportunidad de despedirse de la afición y el entorno deportivista con un comunicado en redes sociales. El riojano asegura que deja el que ha sido su "hogar durante los últimos siete años" y con la gratitud de que en el club ha crecido "como futbolista, pero sobre todo como persona".

El comunicado al completo de Mario Nájera: "Hoy toca despedirme del que ha sido mi hogar durante los últimos siete años. Llegué con 16 años siendo un niño, con una mochila llena de sueños e ilusión. Hoy me voy con 23 siendo la persona que soy gracias, en gran parte, a todo lo que he vivido aquí. Este club me ha visto crecer como futbolista, pero sobre todo como persona. Siempre he sentido este escudo como mi casa. Aquí no solo he crecido profesionalmente, aquí he formado mi familia. Quiero dar las gracias a todas las personas que han formado parte de este camino: compañeros, entrenadores, trabajadores del club, directiva… Me habéis hecho sentir uno más desde el primer día. Vuestro cariño es algo que llevaré siempre conmigo. Me marcho con la tranquilidad de haber dado siempre todo lo que tenía por este escudo. Ojalá nuestros caminos vuelvan a cruzarse algún día. Con orgullo y el corazón lleno de recuerdos... ¡¡Forza Depor!!