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Mario Nájera deja el Deportivo de manera definitiva y ya tiene nuevo equipo

El Lugo es el destino del centrocampista riojano, que acordó rescindir su contrato con el Dépor

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
31/07/2026 12:34
Nájera durante el partido ante el Numancia
Nájera durante el partido ante el Numancia
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El Deportivo y Mario Nájera separan sus caminos de manera definitiva. Tal y como apuntó el pasado jueves este medio, la no participación del riojano en el primer choque de pretemporada del Fabril se debía a una salida inminente. Y la marcha ya es oficial. Así lo anunció el conjunto deportivista en la mañana de este viernes a través de un escueto comunicado en el que agradeció al futbolista su paso por el club e informó que ambas partes "separan sus caminos".

De esta manera, Nájera dejaba pertenecer a la entidad deportivista, con la que a partir de esta temporada tenía un compromiso de contrato del primer equipo. Aunque se valoró su continuidad en el filial, finalmente esa situación no se dará y el mediapunta tenía libertad para firmar por el que club que desease. Así ha sido, pues el Club Deportivo Lugo ya ha anunciado la incorporación de Nájera a través de un contrato que se extiende hasta junio del 2028.

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Así, Nájera competirá esta temporada en el Grupo 1 de Primera Federación y será rival del propio Fabril, equipo en el que fue pieza clave para lograr el ascenso a la tercera categoría.

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