Pistas tras el primer amistoso del Fabril: salida inminente de Nájera y los nuevos roles de Rubén López y Martín Ochoa

Rubén López porta el brazalete durante el partido entre Fabril y Pontevedra RCD

El primer amistoso del Fabril en la pretemporada, que finalizó con derrota ante el Pontevedra (1-2) en el campo Novo San Pedro de Vilalonga, con motivo del Memorial Epifanio Campo, dejó los primeros detalles destacados sobre todo en cuanto al motivo de ausencias importantes. Mario Nájera realizó el calentamiento con el grupo, pero no jugó ni un minuto, por lo que la salida del riojano es inminente. Tras ser pieza clave en el ascenso del filial durante la pasada campaña, no tendrá sitio en la configuración de la plantilla blanquiazul para el reto que se le presenta al equipo en Primera Federación en la 2026-27.

El overbooking en el plantel obliga a tomar decisiones complicadas y la salida de Nájera es una de ellas. El atacante de 23 años ya fue cedido en la campaña 2024-25 a la UD Logroñés en Segunda Federación, aunque no tuvo demasiado protagonismo. Eso sí, a su vuelta a Abegondo se echó buena parte de la responsabilidad goleadora del Fabril a su espalda, con la ayuda de Bil Nsongo, y sumó en la 2025-26 un total de 15 tantos en 32 partidos.

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El partido amistoso ante el Pontevedra también dejó otra ausencia importante como la de Jairo Noriega, aunque en este caso se debe a una lesión. El centrocampista coruñés cuenta con la confianza del cuerpo técnico y está llamado a ser una de las piezas importantes en la medular. Una situación similar a la de Noé Carrillo, que se encuentra en dinámica de primer equipo, aunque actualmente también está en el dique seco por una sobrecarga muscular.

En la sala de máquinas del Fabril también se encuentra Rubén López, que sí jugó y portó el brazalete de capitán. El de Silleda, que ya sabe lo que es jugar con el primer equipo y que este verano volvió de una cesión al Pontevedra, formó parte del equipo que presentó Manuel Pablo en la segunda mitad del encuentro en Vilalonga.

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Tanto Rubén López como el delantero Martín Ochoa, que jugó la primera mitad del amistoso, ya se han mostrado en un test de pretemporada como los líderes que están llamados a ser en el Fabril de la 2026-27. Ambos tuvieron un rol relevante en la rotación con el primer equipo en la temporada del ascenso a Segunda División en la 2023-24, fueron cedidos en las dos campañas siguientes, con suerte dispar en cada uno de sus destinos, y han aceptado regresar al filial, esta vez en Primera Federación, con un rol y una jerarquía acordes a su experiencia y nivel.

La próxima cita del Fabril será este sábado 1 de agosto a las 19.00 horas en el Municipal de Pol contra el Lugo, que viene de perder 0-1 contra el Deportivo en Vilalba.