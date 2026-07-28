Llega la primera criba del Fabril

El Fabril en su primer entrenamiento de la temporada 2026-27 RCD

Tras casi dos semanas de entrenamientos, el Fabril afronta esta semana sus dos primeros compromisos de pretemporada. El filial blanquiazul se medirá este miércoles (a las 19.30 horas) al Pontevedra y el sábado (a las 19.00) al Lugo en dos encuentros que servirán para algo más que coger ritmo competitivo. Con una plantilla muy numerosa y varias posiciones sobresaturadas, los amistosos supondrán la primera gran oportunidad para que Manuel Pablo empiece a perfilar su equipo y, al mismo tiempo, empiece a decidir sobre aquellos futbolistas que todavía no tienen garantizada su continuidad.

La portería es la línea más definida. Hugo Ríos y Álex Marqués repetirán como la pareja de guardametas del curso pasado. El capitán del Fabril afronta la recta final de la recuperación de la lesión de ligamento lateral externo que sufrió al final de la pasada temporada y, si todavía no está listo para competir desde el inicio, Marqués volverá a asumir el protagonismo después de disputar seis encuentros como titular en Segunda Federación. Ambos tienen asegurada su presencia en la plantilla.

En defensa, en cambio, la competencia es mucho mayor. El lateral derecho reúne tres candidatos. Quique Teijo, que debutó con el primer equipo en el amistoso frente al Oviedo, Pablo García, todavía en edad juvenil, y Álvaro Mardones, de vuelta tras su cesión en el Racing de Ferrol, donde acumuló cerca de mil minutos en Primera Federación. Tres perfiles distintos y de mucho nivel para una posición en la que ninguno parte con la plaza asegurada.

En el costado izquierdo también hay tres aspirantes. Íker Vidal, renovado hasta 2027, parte con ventaja tras haber sido el titular hasta su lesión el pasado curso. Hugo Torres, que ya formó parte de la plantilla del ascenso, y Pablo Parada, regresado tras su cesión en la Sarriana, buscarán convencer al técnico canario. A ellos se suma el nombre de Xabi Campos, juvenil que se entrena desde principio de pretemporada a las órdenes de Antonio Hidalgo y que apunta a formar parte del Fabril ya esta temporada.

La situación cambia en el eje de la zaga. Damián Canedo continúa recuperándose de su grave lesión de rodilla y Manuel Pablo solo dispone actualmente de Malick Ndiaye, Aziz Faye y David Fernández como centrales específicos. Una escasez de seguridad que convierte esa demarcación en una prioridad para este mercado y que obliga a exprimir al máximo estos primeros amistosos para valorar quién sale.

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Una medular saturada

Si hay una línea donde sobran alternativas es el centro del campo. A Dani Estévez, Papa Samsou, Manu Ferreiro y Mario Nájera se han unido este verano Rubén López y Jairo Noriega, de regreso al club, el fichaje de Koke San José y los ascensos de Álvaro Fraga y Lucas Castro. Incluso Mauro Valeiro, la última joya de Abegondo, comenzó la preparación con el filial. La abundancia de perfiles, sin contar a Noé Carrillo, convierte la medular en la zona donde más competencia existe y donde no se descarta que pueda producirse alguna salida para aligerar la plantilla.

El ataque tampoco se queda corto de efectivos. En la banda derecha competirán David Domínguez, renovado este verano, Pablo Cortés y Luisao Macías, regresado tras finalizar su estancia en Pasarón, mientras que Héctor Areosa y José Rey pugnarán por ser el relevo natural de Justino Barbosa, firmado de la UD Ourense. En punta, Martín Ochoa intentará relanzar su carrera tras varias cesiones consecutivas, con Íker Gil, autor de 16 goles con el Juvenil A el pasado curso. Dipanda, mientras tanto, continúa recuperándose tras su operación de rodilla.

El estreno ante el Pontevedra y la posterior visita al Lugo serán las primeras pruebas de una pretemporada que continuará frente al Real Madrid Castilla, el Astorga y un triangular ante Arosa y Compostela. Cinco partidos en poco más de dos semanas para que Manuel Pablo empiece a separar a quienes formarán parte del proyecto definitivo de aquellos que deberán buscar minutos lejos de Abegondo.