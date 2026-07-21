Los nuevos pilares del Fabril para competir en Primera RFEF

Pretemporada del Fabril RCDEPORTIVO

Los días pasan y la cuenta atrás se reduce. Ya queda menos para que el Fabril arranque la nueva temporada y deje atrás de forma definitiva la Segunda Federación para competir en la categoría de bronce del fútbol nacional. Así es que, este lunes, el conjunto dirigido por Manuel Pablo inició su segunda semana de pretemporada. Muchas caras son las ya vistas en el curso anterior, no obstante, han llegado otros futbolistas llamados a ser los nuevos líderes del filial blanquiazul.

No son desconocidos, ni mucho menos, pero todos ellos apuntan a quedarse en el Fabril para comandar al equipo en su viaje en Primera Federación: Jairo Noriega, Rubén López, Martín Ochoa, Luisao Macías y Álvaro Mardones, todos ellos en su regreso tras cesión, se están entrenando a las órdenes de Manuel Pablo.

Jairo, Rubén y Ochoa ya saben además lo que es debutar con el primer equipo del Deportivo, lo que los convierte en los principales candidatos a liderar el filial blanquiazul. Pero tras una temporada a préstamo en equipos de Primera RFEF, también se unen a ellos Mardones y Luisao. El lateral, que se marchó al Racing de Ferrol en verano de 2025, es el que menos protagonismo tuvo de los cinco y, aun así, vuelve después de acumular 969 minutos en la categoría. Por su lado, Luisao se convirtió en el revulsivo idóneo para Rubén Domínguez, técnico del Pontevedra, y terminó acumulando 1.152 minutos.

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Más presencia todavía tuvo Jairo Noriega en el Racing de Ferrol (2.144 minutos) en el que ya fue su segundo curso en el tercer escalón del fútbol español tras pasar la campaña 2024-25 en el Ourense CF, en el que también fue protagonista con 1.860 minutos.

Lo mismo con Martín Ochoa, quien acumula en estas dos últimas temporadas 2.785 minutos –repartidos entre Lugo, Arenteiro y Ourense CF– y Rubén López, con 3.033 minutos entre Barcelona B y Pontevedra.

Todos ellos apuntan a sumarse a los que ya fueron baluartes del filial herculino en la pasada campaña, como Hugo Ríos, Mario Nájera, Noé Carrillo o Samu Fernández; estos últimos incluso debutantes en Segunda División a las órdenes de Antonio Hidalgo.