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Cantera

La rodilla de Hugo Ríos responde y apunta al inicio de liga

El portero del Fabril sufrió una rotura en el ligamento lateral externo a final de la temporada pasada

Bea Arrizado
Bea Arrizado
19/07/2026 09:00
Hugo Ríos en un encuentro de la presente campaña
Hugo Ríos en un encuentro de la pasada campaña
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No se entiende la temporada 2025-26 del Fabril sin la figura de su capitán, Hugo Ríos. El guardameta de Ordes se erigió como uno de los principales pilares del filial blanquiazul, con el que logró no solo alzarse como campeón del Grupo 1 de Segunda Federación, sino también convertirse en jugador de Primera RFEF. No obstante, Ríos tuvo que lidiar con un final un tanto agridulce por una lesión de rodilla de la que ahora ya casi está recuperado.

Todo iba encaminado hacia una campaña de ensueño, hasta que una rotura en el ligamento lateral externo de su rodilla derecha se cruzó en su camino. El meta de Ordes se vio obligado a pasar por quirófano y a perderse los últimos seis duelos del curso. Incluido el que se disputó en Riazor ante la UD Ourense.

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Ahora, Hugo Ríos afronta la recta final de su recuperación. Tal y como ha podido saber DXT Campeón, el portero del Fabril apunta a estar listo para iniciar la temporada. Quizás todavía es pronto para saber si lo hará como titular, abrazando la responsabilidad de la meta blanquiazul. El fabrilista ya realiza entrenamientos específicos de portería, aunque todavía no participa junto al resto del grupo.

El capitán del filial herculino apunta a ser, de nuevo, el portero titular. Sus grandes actuaciones en el curso pasado le convierten en el principal candidato a ubicarse bajo palos. Además, con él en la portería, el Fabril juega siempre con la ventaja de contar con un futbolista más a la hora de sacar el esférico jugado, una baza a la que Manuel Pablo le da un valor especial.

Con margen

Ríos todavía tiene por delante unas semanas para terminar de recuperarse. El combinado blanquiazul arrancará la temporada de forma oficial el último fin de semana de agosto ante el Mérida.

Antes disputará, como mínimo, dos amistosos: el primero, ante el Lugo el 1 de agosto a las 19.00 horas en Pol; el segundo, contra el Atlético Astorga el 8 de agosto en tierras castellanoleonesas.

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