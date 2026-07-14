Decisiones por tomar en un Fabril con 35 jugadores que buscan hacerse con un puesto

Luisao durante las pruebas médicas RCDEPORTIVO

Fin de las vacaciones para el Fabril. Este lunes, los futbolistas del filial blanquiazul han arrancado la temporada 2026-27 con las pruebas médicas. Manuel Pablo y su cuerpo técnico tienen trabajo por delante, la mayoría enfocado a definir una plantilla en la que a estas alturas hay demasiados candidatos. Fueron 35 los futbolistas citados para el primer día de pretemporada, entre ellos Jairo Noriega, Rubén López y Martín Ochoa, todos ya debutantes con el primer equipo.

También estuvieron presentes los juveniles Rodrigo Leiva, Pablo García, Pastoriza, Mauro Valeiro y Altieri. En el caso de Pablo, buscará mantenerse en dinámica del Fabril, como ha hecho en esta última campaña. Mientras, los demás tratarán de asomar la cabeza en un filial que afronta el reto de competir en Primera RFEF.

Además, a los renovados y jugadores con contrato se unieron futbolistas que en el pasado curso estuvieron cedidos, como Álvaro Mardones, Pablo Parada o Luisao Macías, así como las incorporaciones recientes de Koke San José y Justino.

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Son muchos los que se juegan contar con ficha del Fabril. Entre ellos, los siete jugadores que dan el salto definitivo a la categoría sénior. David Fernández, Aziz Faye, Vergara, Álvaro Fraga, Lucas Castro, José Rey e Íker Gil asumen el reto de convencer a Manuel Pablo de que tienen un hueco en la plantilla.

El club ha apostado por un proyecto continuista. Así, el grueso del grupo estará formado por los futbolistas que consiguieron alzarse con el primer puesto del Grupo 1 de Segunda Federación y con el consiguiente ascenso al tercer escalón del fútbol nacional.

Ahora, la dirección deportiva busca definir la plantilla con incorporaciones y canteranos, así como con la vuelta definitiva de algunos de los cedidos.

Nuevo amistoso

A los dos partidos de pretemporada ya programados ante el Lugo y el Astorga, se suma otro: contra el Real Madrid Castilla, el 5 de agosto a las 19.00 horas en el Campo Municipal de Cantarrana (Viveiro).

Los encuentros amistosos servirán al cuerpo técnico para definir los nombres de los encargados de competir en una nueva categoría