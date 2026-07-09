Oficial | Koke San José, segunda incorporación del Fabril

Koke San José RC Deportivo

El Fabril continúa confeccionando su plantilla para su estreno en Primera Federación. Después de hacer oficial el fichaje de Justino Barbosa este miércoles, el club anuncia la llegada de Koke San José para reforzar la medular y firma hasta junio de 2027.

El filial incorpora al mediocentro procedente del Rayo Majadahonda, con quien jugó esta última temporada en Segunda Federación. Con el conjunto majariego, San José disputó un total de 32 encuentros de Liga (21 de ellos desde inicio), anotó un gol y repartió dos asistencias. También fue titular en el duelo de Copa del Rey contra el Talavera en el que caen eliminados.

El Fabril confirma otro amistoso de pretemporada Más información

El futbolista se formó en la cantera del Atlético de Madrid y durante su etapa jugó cinco partidos en la UEFA Youth League justo antes de irse cedido por una temporada al Ursaria de la cuarta categoría del fútbol español. También formó parte del tercer equipo colchonero, el 'C', en Tercera Federación en la campaña 2024-25.

Koke San José debutará en Primera Federación con el Fabril tras 61 encuentros disputados en Segunda Federación y 24 duelos en la Tercera Federación.