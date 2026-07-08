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Cantera

Oficial | El Fabril cierra su primer fichaje con Justino Barbosa

El extremo de 21 años llega procedente de la UD Ourense y firma hasta 2028

Yago Freire
08/07/2026 15:28
Justino Barbosa
Justino Barbosa
RC Deportivo
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El Fabril también se mueve en el mercado y cierra la llegada de Justino Barbosa, que se convierte en el primer fichaje del filial para su debut en la Primera Federación. El extremo ourensano llega al club tras ascender con la UD Ourense a la categoría de bronce y firma un contrato para las próximas dos temporadas.

El cuadro dirigido por Manuel Pablo se refuerza en la banda izquierda tras la salida ya confirmada de Fabián Urzain y, con la contratación de Barbosa, cubre ese sector ofensivo en el que también llegó a ocupar en algún partido de la pasada temporada Héctor Areosa.

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Con el conjunto liderado por el exdeportivista Borja Fernández disputó un total de 33 encuentros, marcó tres goles y repartió tres asistencias. Uno de los tantos fue en las semifinales del play-off contra el Reus que le permitió al equipo clasificar a la final, la cual ganaría posteriormente al Conquense y con Justino Barbosa como titular en el encuentro de vuelta.

El Deportivo ha definido al nuevo fabrilista como un jugador que "destaca polo seu talento, desequilibrio e marxe de crecemento, cualidades que o converten nunha aposta de futuro". También señalan que el Fabril suma un jugador con proyección para fortalecer "un proxecto que continúa a apostar polo desenvolvemento de futbolistas con potencial para dar o salto ao primeiro equipo".

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