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El Fabril confirma otro amistoso de pretemporada

Jugará el 1 de agosto a las 19.00 horas contra el Lugo 

Yago Freire
06/07/2026 14:23
Nájera en el Fabril-UD Ourense de la segunda vuelta
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El Fabril oficializa otro amistoso pretemporada, que será contra el Lugo en el Campo Municipal de Pol el sábado 1 de agosto a las 19.00 horas. Es el segundo test confirmado tras el duelo que disputará el 8 de agosto contra el Atlético Astorga de Segunda Federación y el primero anunciado contra un rival de la misma categoría.

El conjunto dirigido por Manuel Pablo se preparará para su debut en la Primera Federación contra su rival en el Grupo 1. El cuadro lucense arrancará su cuarta temporada consecutiva en la nueva categoría de bronce y se enfrentará en Liga contra el Fabril por primera vez desde la 2010-11. 

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En la 2024-25 ambos equipos ya se enfrentaron en pretemporada y el encuentro terminó con victoria del Lugo por 3-0. Además, los rojiblancos se medirán al club fabrilista tres días después de hacerlo contra el primer equipo, que se enfrentarán el 29 de julio a las 19.30 horas en A Magdalena de Vilalba. 

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