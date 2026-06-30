Hugo Villaverde y David Carreira ponen fin a su etapa en el Deportivo

Hugo Villaverde en el Fabril-Coruxo de la temporada 2024-25 Javier Alborés

Continúa el Fabril perfilando su plantilla de cara a la nueva temporada en Primera Federación. Esta vez, el club ha anunciado la salida de dos jugadores que ya no formaron parte del equipo durante la temporada 2025-26: Hugo Villaverde y David Carreira. Ambos se unen así a las ocho bajas que ya confirmó la entidad.

En el caso de Villaverde, llegó al Deportivo en 2022, ya en edad juvenil y, tras finalizar su etapa formativa, no logró hacerse hueco en los planes de Manuel Pablo. De esta forma, en el curso 2024-25 se marchó cedido al Arosa durante los últimos seis meses de competición. En la pasada, jugó cedido en la Sarriana en Segunda Federación, con la que no fue capaz de sellar la permanencia y sufrió el descenso de categoría. Una lesión lastró su rendimiento, aunque siempre que estuvo disponible, fue protagonista. Ahora, tras cuatro años ligado al Deportivo, pone fin a su etapa como blanquiazul y se marcha en busca de nuevos retos.

Carreira se asienta en el Montañeros Más información

Por su parte, Carreira dice adiós tras prácticamente una vida como deportivista. Después de pasar por las categorías inferiores, llegó al Fabril, con el que debutó en la temporada 2023-24 en Segunda Federación a pesar de ser todavía juvenil. Ya en la siguiente logró hacerse un hueco en la plantilla. Llegó a disputar 20 encuentros, aunque tan solo 764 minutos. Al no tener demasiado protagonismo, en el curso 2025-26, club y jugador buscaron una solución y así fue como se marchó cedido al Montañeros. Ahora, al no entrar en los planes del proyecto que competirá en Primera RFEF, pone fin a su vinculación con el Deportivo.

Desde la entidad herculina agradecen a ambos su compromiso, profesionalidad y dedicación durante el tiempo en el que defendieron el escudo blanquiazul. Además, les desean la mayor de las suertes, tanto en sus próximos retos deportivos como en su futuro personal.