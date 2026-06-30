Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cantera

Hugo Villaverde y David Carreira ponen fin a su etapa en el Deportivo

Ambos se marchan al no entrar en los planes del Fabril, que competirá en Primera Federación

Bea Arrizado
Bea Arrizado
30/06/2026 14:04
Hugo Villaverde en el Fabril-Coruxo de la temporada 2024-25
Hugo Villaverde en el Fabril-Coruxo de la temporada 2024-25
Javier Alborés
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Continúa el Fabril perfilando su plantilla de cara a la nueva temporada en Primera Federación. Esta vez, el club ha anunciado la salida de dos jugadores que ya no formaron parte del equipo durante la temporada 2025-26: Hugo Villaverde y David Carreira. Ambos se unen así a las ocho bajas que ya confirmó la entidad.

En el caso de Villaverde, llegó al Deportivo en 2022, ya en edad juvenil y, tras finalizar su etapa formativa, no logró hacerse hueco en los planes de Manuel Pablo. De esta forma, en el curso 2024-25 se marchó cedido al Arosa durante los últimos seis meses de competición. En la pasada, jugó cedido en la Sarriana en Segunda Federación, con la que no fue capaz de sellar la permanencia y sufrió el descenso de categoría. Una lesión lastró su rendimiento, aunque siempre que estuvo disponible, fue protagonista. Ahora, tras cuatro años ligado al Deportivo, pone fin a su etapa como blanquiazul y se marcha en busca de nuevos retos.

David Carreira, en el Montañeros-Arosa del pasado mes de marzo

Carreira se asienta en el Montañeros

Más información

Por su parte, Carreira dice adiós tras prácticamente una vida como deportivista. Después de pasar por las categorías inferiores, llegó al Fabril, con el que debutó en la temporada 2023-24 en Segunda Federación a pesar de ser todavía juvenil. Ya en la siguiente logró hacerse un hueco en la plantilla. Llegó a disputar 20 encuentros, aunque tan solo 764 minutos. Al no tener demasiado protagonismo, en el curso 2025-26, club y jugador buscaron una solución y así fue como se marchó cedido al Montañeros. Ahora, al no entrar en los planes del proyecto que competirá en Primera RFEF, pone fin a su vinculación con el Deportivo.

Desde la entidad herculina agradecen a ambos su compromiso, profesionalidad y dedicación durante el tiempo en el que defendieron el escudo blanquiazul. Además, les desean la mayor de las suertes, tanto en sus próximos retos deportivos como en su futuro personal.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Hugo Villaverde en el Fabril-Coruxo de la temporada 2024-25

Hugo Villaverde y David Carreira ponen fin a su etapa en el Deportivo
Bea Arrizado
Domínguez en el encuentro entre Fabril y Atlético Astorga

El Fabril cierra su primer amistoso de la pretemporada
Bea Arrizado
Noé Carrillo conduce el balón con el extrerior de su pie derecho ante la presión de Brian, jugador del Valladolid B

El Fabril ya conoce su ruta por Primera RFEF
Dani Fernández
Manuel Pablo, entrenador del Fabril, da instrucciones a Estévez y Areosa

El Fabril ya conoce a sus rivales para el estreno en Primera RFEF
Esther Durán