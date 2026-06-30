Así es el calendario del Fabril en Primera Federación para la temporada 2026-27

Manuel Pablo, técnico del Fabril, da instrucciones a sus jugadores QUINTANA

Nueva temporada, nueva categoría y nueva hoja de ruta. El Fabril ya conoce su calendario para el curso 2026-27. El filial blanquiazul, ubicado en el grupo 1 que comparte con Asturias, País Vasco, Castilla y León y Extremadura, además de con el resto de equipos gallegos.

El conjunto dirigido por Manuel Pablo arrancará el curso el último fin de semana de agosto lejos de su gente, concretamente a más de 700 kilómetros de A Coruña. Lo hará ante un Mérida que ya militó en Primera Federación el pasado curso, en el que firmó un décimo puesto que le permitió conseguir una holgada permanencia merced a 52 puntos.

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De forma inevitable y aunque todavía quede mucho para ese partido, los ojos también miran hacia la última jornada, esa que siempre puede acarrear nerviosismo siempre y cuando haya algo en juego. El Fabril, en este caso, cerrará en casa, bajo el calor de su afición. Y lo hará además recibiendo a uno de los descendidos de LaLigaHypermotion: el Mirandés.

Los derbis

Al filial blanquiazul le tocará vivir cuatro derbis gallegos: Racing de Ferrol, Lugo, Pontevedra y UD Ourense, con el que compartió competición en Segunda RFEF en la pasada temporada. El Racing de Ferrol será el primero que se cruce en su camino. Será en la jornada 7 (fin de semana del 11 de octubre) como local. Y solo una semana más tarde visitará el Anxo Carro.

La UD Ourense, ascendido tras superar el playoff, será su rival en la jornada 17 con O Couto como escenario. Una jornada después, en la 18, el Fabril cerrará los derbis autonómicos de la primera vuelta contra el Pontevedra, en tierras herculinas.

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Ya en la segunda vuelta, el Fabril jugará ante sus coterráneos en el siguiente orden: Racing de Ferrol (jornada 17), Lugo (jornada 26), Pontevedra (jornada 31) y UD Ourense (jornada 34).