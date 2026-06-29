El Fabril cierra su primer amistoso de la pretemporada

Domínguez en el encuentro entre Fabril y Atlético Astorga Quintana

Temporada ilusionante para el Fabril. Después de conseguir el ascenso directo al coronarse como campeón del Grupo 1 de Segunda Federación, el filial blanquiazul competirá en una Primera Federación que ya tiene los dos grupos definidos. Y una vez el conjunto coruñés ha conocido a sus rivales, ha cerrado ya su primer amistoso para la pretemporada. Será ante el Atlético Astorga el sábado 8 de agosto a las 19.30 horas en el campo de La Eragudina (Astorga, León).

De esta forma, el equipo dirigido por Manuel Pablo comienza a perfilar su calendario de amistosos que servirán para preparar la temporada 2026-27. El primer rival de la pretemporada será un conjunto ya conocido para el Fabril, al que en esta última campaña se ha enfrentado en Segunda RFEF. En el partido de la primera vuelta, los blanquiazules cosecharon una abultada victoria en tierras leonesas (0-4) merced a las dianas de Fabi, Nájera, Noé y Garrido; en la segunda, ya con Abegondo como escenario, repitieron con un triunfo solvente: 3-0 con goles de Areosa, Dipanda y Mane.

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Mientras el filial deportivista cerró una temporada perfecta al alzarse con el título, el Astorga logró una permanencia de oro e incluso terminó en un puesto relativamente cómodo: noveno, con un margen de cinco puntos sobre los puestos marcados en rojo y a otros tantos de jugar playoff.

El Fabril, que acaba de renovar a Iker Vidal por un año más, continúa así perfilando su plantilla de cara a un curso en el que buscará asentarse en el tercer escalón del fútbol nacional.