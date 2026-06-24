El Fabril ya conoce a sus rivales para el estreno en Primera RFEF

Manuel Pablo, entrenador del Fabril, con Estévez y Areosa PATRICIA G. FRAGA

El Fabril ya conoce de manera oficial la composición del grupo en el que tendrá su primera experiencia en el novedoso tercer escalón del fútbol español, esa Primera RFEF en la que el Deportivo pasó tres eternas temporadas. Ahora llega el filial blanquiazul dispuesto a competir contra bastantes de los rivales que le complicaron la vida al primer equipo. El Fabril jugará en un grupo en el que evita a los equipos madrileños y sobre todo a Zaragoza y Huesca, que se anuncian como los dos grandes cocos. Será uno de los cinco filiales de la categoría, que tal y como demandaba la mayoría de equipos se dividen entre los dos grupos. Así, con el Fabril se encuadra el Athletic B mientras al otro grupo van a parar Real Madrid Castilla, Atlético Madrileño y Villarreal B.

El equipo que dirige Manuel Pablo se cruzará con cuatro rivales gallegos (Racing, Pontevedra, Lugo y UD Ourense), un asturiano (Avilés), cinco de Castilla y León (Mirandés, Cultural, Ponferradina, Zamora y Unionistas), cuatro extremeños (Coria, Cacereño, Mérida y Extremadura), cuatro vascos (Athletic B, Arenas, Barakaldo, Real Unión) y uno riojano (UD Logroñés). A priorí y si se consideran presupuestos, urgencias y ambiciones, el Fabril se encontrará en un grupo con varios favoritos por el ascenso (Racing, Mirandés, Cultural, Ponferradina, Zamora o Barakaldo) y una tropa de equipos (UD Ourense, Avilés, Coria, Cacereño, Extremadura, Arenas o UD Logroñés...) que parten con el objetivo de mantener la categoría.

Con todo, el grupo segundo semeja más complicado, con Zaragoza y Huesca, pero también con Hércules, Alcorcón, Murcia, Cartagena, Tarragona, Ibiza y los dos filiales de Real Madrid y Atlético.

Grupo 1

Mérida, Arenas Club, Athletic Club B, Barakaldo, Coria, Extremadura, Lugo, Mirandés, Cacereño, Cultural Leonesa, Pontevedra, Racing Ferrol, Deportivo Fabril, Real Avilés Industrial, Real Unión, Ponferradina, UD Logroñés, UD Ourense, Unionistas de Salamanca y Zamora.

Grupo 2

Alcorcón, Águilas, Algeciras, Antequera, Atlético Madrileño, Teruel, Europa, Rayo Majadahonda, Cartagena, Gimnàstic de Tarragona, Hércules, Juventud de Torremolinos, Real Jaén, Real Madrid Castilla, Real Murcia, Real Zaragoza, Huesca, UD Ibiza, Sant Andreu y Villarreal B.

El calendario se sorteará, con el resto de competiciones de carácter nacional, el próximo día 30 en la Plaza de Colón de Madrid a partir de las 19.00 horas. La Primera RFEF comenzará el último fin de semana de agosto en una primera jornada que se disputará desde el viernes 28 hasta el domingo 30.