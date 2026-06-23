Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cantera

Los posibles rivales del Fabril para la temporada que viene

La RFEF hará pública este miércoles la distribución de los grupos de Primera Federación

Jacobo Bouza
23/06/2026 05:00
El Deportivo Fabril celebrando el título de Primera Federación
El Deportivo Fabril celebrando el título de Primera Federación
German Barreiros
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Una vez confirmados, desde este pasado fin de semana, los 40 equipos que conformarán la Primera Federación de la próxima temporada, la Real Federación Española de Fútbol decidirá el próximo 24 de junio los calendarios de la categoría. Con ello, también se confirmará la distribución de los equipos entre los grupos I y II.

La categoría contará con cinco equipos gallegos: Deportivo Fabril, Racing Club Ferrol, Pontevedra, Lugo y UD Ourense. Aunque todavía falta la confirmación oficial de la Federación, todo parece indicar que la distribución de los grupos será de este-oeste.

De ser así, los conjuntos gallegos tendrían como rivales al Zamora, que no logró defender la ventaja obtenida en la ida ante el Sabadell y cayó por 4-0 en el Nova Creu Alta; a Unionistas, que terminó el curso en la octava posición; al Mirandés y a la Cultural Leonesa, los dos descendidos de Segunda División; y a la Ponferradina, que no pudo hacer nada ante un Celta Fortuna al que le salió todo.

Imagen del Celta Fortuna-Ponferradina de Balaídos

El Celta Fortuna consigue el ascenso a Segunda ante la Ponfe (4-1)

Más información

También compartirían grupo con el Barakaldo, que fue, junto al Pontevedra y al Castilla, el tercer integrante del triple empate por la última plaza de playoff de ascenso; con el Arenas de Getxo, que ha logrado la permanencia tras ascender el pasado curso; y con el Bilbao Athletic, que terminó el curso con 49 puntos, empatado con el Racing de Ferrol.

Completarían el calendario el Mérida, que concluyó la temporada en la zona media de la clasificación; el Avilés, que sufrió por la permanencia hasta la última jornada; el Cacereño, que logró salvar la categoría gracias a un gran arreón final, tras ganar tres de sus últimos cuatro partidos; y por último el Real Unión, la UD Logroñés, el Extremadura y el Coria, todos ellos recién llegados a la categoría junto al Fabril y la UD Ourense.

En cambio, el Castilla, que fue equipo del Grupo I esta última temporada, pasaría a formar parte del grupo este. Junto a él estarían Villarreal B, Atlético Madrileño y Europa, que no consiguieron el ascenso vía play off; Cartagena, Antequera y Algeciras, que estuvieron hasta el final en la lucha por la promoción.

En tierra de nadie terminaron Alcorcón, Teruel, Real Murcia, Hércules y UD Ibiza, que tuvieron dificultades hasta el final para asegurar la salvación. El Torremolinos y el Nàstic, que estuvieron a punto de caer en la zona roja en la última jornada, pero lograron mantener la categoría.

Por último, Huesca y Zaragoza, que vienen de disputar la Segunda División la pasada campaña; y Sant Andreu, Majadahonda, Águilas y Jaén, que ascendieron desde Segunda Federación.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El Deportivo Fabril celebrando el título de Primera Federación

Los posibles rivales del Fabril para la temporada que viene
Jacobo Bouza
Brais Suárez con el Fabril ante el Langreo

Siguen las despedidas múltiples en el Dépor: el club anuncia ahora ocho salidas en el Fabril
Omar Bello
El equipo del Deportivo que defendió el pabellón blanquiazul en la primera edición de la Liga Futura

El alevín deportivista disfruta de su debut en la Liga Futura
Lois Novo
Damián Canedo, que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior, en el encuentro ante el Bergantiños de la primera vuelta

El Deportivo sigue atando a sus 'perlas': renueva Damián Canedo
Xurxo Gómez