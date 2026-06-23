Los posibles rivales del Fabril para la temporada que viene

El Deportivo Fabril celebrando el título de Primera Federación German Barreiros

Una vez confirmados, desde este pasado fin de semana, los 40 equipos que conformarán la Primera Federación de la próxima temporada, la Real Federación Española de Fútbol decidirá el próximo 24 de junio los calendarios de la categoría. Con ello, también se confirmará la distribución de los equipos entre los grupos I y II.

La categoría contará con cinco equipos gallegos: Deportivo Fabril, Racing Club Ferrol, Pontevedra, Lugo y UD Ourense. Aunque todavía falta la confirmación oficial de la Federación, todo parece indicar que la distribución de los grupos será de este-oeste.

De ser así, los conjuntos gallegos tendrían como rivales al Zamora, que no logró defender la ventaja obtenida en la ida ante el Sabadell y cayó por 4-0 en el Nova Creu Alta; a Unionistas, que terminó el curso en la octava posición; al Mirandés y a la Cultural Leonesa, los dos descendidos de Segunda División; y a la Ponferradina, que no pudo hacer nada ante un Celta Fortuna al que le salió todo.

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También compartirían grupo con el Barakaldo, que fue, junto al Pontevedra y al Castilla, el tercer integrante del triple empate por la última plaza de playoff de ascenso; con el Arenas de Getxo, que ha logrado la permanencia tras ascender el pasado curso; y con el Bilbao Athletic, que terminó el curso con 49 puntos, empatado con el Racing de Ferrol.

Completarían el calendario el Mérida, que concluyó la temporada en la zona media de la clasificación; el Avilés, que sufrió por la permanencia hasta la última jornada; el Cacereño, que logró salvar la categoría gracias a un gran arreón final, tras ganar tres de sus últimos cuatro partidos; y por último el Real Unión, la UD Logroñés, el Extremadura y el Coria, todos ellos recién llegados a la categoría junto al Fabril y la UD Ourense.

En cambio, el Castilla, que fue equipo del Grupo I esta última temporada, pasaría a formar parte del grupo este. Junto a él estarían Villarreal B, Atlético Madrileño y Europa, que no consiguieron el ascenso vía play off; Cartagena, Antequera y Algeciras, que estuvieron hasta el final en la lucha por la promoción.

En tierra de nadie terminaron Alcorcón, Teruel, Real Murcia, Hércules y UD Ibiza, que tuvieron dificultades hasta el final para asegurar la salvación. El Torremolinos y el Nàstic, que estuvieron a punto de caer en la zona roja en la última jornada, pero lograron mantener la categoría.

Por último, Huesca y Zaragoza, que vienen de disputar la Segunda División la pasada campaña; y Sant Andreu, Majadahonda, Águilas y Jaén, que ascendieron desde Segunda Federación.