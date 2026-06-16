El alevín deportivista disfruta de su debut en la Liga Futura

El equipo del Deportivo que defendió el pabellón blanquiazul en la primera edición de la Liga Futura LIGA F

El Deportivo alevín que participó el pasado fin de semana en la primera edición del torneo Liga Futura Moeve, cuyo escenario fue la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios de Sevilla, alcanzó el décimo puesto entre doce participantes.

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Las jóvenes jugadoras blanquiazules, componentes habituales del Orzán alevín, quedaron encuadradas en el grupo A del torneo, junto a Madrid CFF, Atlético de Madrid y FC Badalona Women. En el primer partido, en la matinal del viernes, el conjunto deportivista cayó derrotado por el Madrid CFF (0-1), merced a un tanto de Elana. En la jornada vespertina, el rival fue el conjunto colchonero, que se mostró muy superior a las jugadoras coruñesas. Ainhoa, Raquel y Lara anotaron los goles que dieron el triunfo por 3-0 al Atlético de Madrid.

El sábado por la mañana, el Deportivo cerró la primera fase con un empate ante el FC Badalona Women, frente al que anotó sus primeros goles en el torneo (2-2). Júlia adelantó al conjunto catalán, pero Mencía Queijas y Naia López le dieron la vuelta al marcador para las blanquiazules. Amalia estableció la igualada definitiva en el minuto 19, dando un punto al equipo badalonés que le valió la primera posición del grupo, con 7 puntos, por delante de los 6 que sumó el Atlético de Madrid.

Fase de consolación

El Deportivo pasó entonces a disputar los llamados playoffs plata, una fase de consolación entre los cuatro equipos que no obtuvieron el pase a los cuartos de final.

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Las coruñesas lograron su único triunfo en el torneo al batir en la semifinal plata al Tenerife por 1-0, gracias a una diana de Isabela Maroño en el minuto 19. La victoria les dio el derecho de medirse en la lucha por la novena posición global de nuevo con el Madrid CFF, que superó en la otra semifinal al Dux Logroño en la tanda de penaltis (3-2) después de empatar sin goles. También los lanzamientos desde los once metros decidieron la final de plata. El partido concluyó con empate (1-1), tras los goles de Daniela para el conjunto madrileño (m.14) y Vega Baamonde para las herculinas (m.29). En la tanda, Vera Feijoo marcó para el Dépor, pero los errores de Elena Domínguez y Vega Baamonde dieron el triunfo al conjunto de la capital de España (3-2).

Badalona campeón

Precisamente dos de los tres rivales del Deportivo en la fase de grupos alcanzaron la final. Badalona y Atlético se disputaron el título, que fue a parar a manos catalanas tras un encuentro muy igualado también resuelto en los lanzamientos desde el punto fatídico.

El Badalona venció al Atlético por 7-6 después de que el encuentro concluyese sin goles. En la tanda, ambos equipos convirtieron sus seis primeros lanzamientos. Queralt anotó el séptimo del Badalona, pero Lara marró para el Atlético.