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Cantera

El Deportivo sigue atando a sus 'perlas': renueva Damián Canedo

El central, lesionado de la rodilla, amplía su contrato hasta el 2028

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
09/06/2026 13:11
Damián Canedo, que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior, en el encuentro ante el Bergantiños de la primera vuelta
Damián Canedo, que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior, en el encuentro ante el Bergantiños de la primera vuelta
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El Deportivo sigue atando a las 'perlas' de su cantera. Y el último ejemplo es el de Damián Canedo, que ha acordado firmar una renovación de contrato con la entidad coruñesa que les permitirá seguir unidos hasta junio del año 2028.

La ampliación de Canedo estaba pactada desde el pasado diciembre, cuando el futbolista del Fabril se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha en un entrenamiento del primer equipo, con el que debutó oficialmente en Sabadell en Copa del Rey. Pocas horas después, Fernando Soriano, director de fútbol, anunció que la entidad le había ofrecido la renovación al central: "Se le ha ofrecido una renovación de la que hablaremos estos días para que el jugador esté tranquilo. Que note él y el resto de personas que el Dépor no deja a nadie tirado y en esos momentos difíciles lo demostramos con hechos. Para tener esa tranquilidad y esa calma para pensar solo en la recuperación y en estar lo mejor posible".

Unos meses después, esa renovación ya es oficial y Canedo será uno de los futbolistas que forme parte de la plantilla del Fabril en su regreso a la tercera categoría. La firma de Canedo se une a las ya anunciadas de Manu Ferreiro, Noé Carrillo, Manuel Pablo, David Domínguez y Quique Teijo.

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