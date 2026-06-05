Quique Teijo, con el Fabril ante el Oviedo Vetusta en Abegondo Quintana

El Deportivo continúa con la confección de la plantilla del Fabril, de cara a su estreno en Primera Federación. Después de la salida de Mane y las renovaciones de Manuel Pablo, Noé Carrillo, Manu Ferreiro y David Domínguez, ahora es el turno de Quique Teijo (Betanzos, 2004). El lateral ha extendido su contrato hasta junio de 2027, con posibilidad de ampliación.

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El betanceiro se lo ha ganado a pulso. Fue uno de los jugadores indiscutibles para Manuel Pablo en una temporada que se saldó con el título liguero y el consecuente ascenso directo de categoría. Precisamente, Teijo ya sabe lo que es jugar en Primera Federación. En la campaña 2024-25, el lateral se marchó del Dépor al Ourense CF en calidad de cedido. Defendió la elástica del conjunto ourensano y, aunque no tuvo demasiado protagonismo (116 minutos), pudo debutar en el tercer escalón del fútbol nacional.

En este curso, el fabrilista demostró además una polivalencia que cada vez se valora más hoy en día. Porque aunque su demarcación habitual es la de lateral derecho, Teijo actuó como central cuando las lesiones azotaron al equipo blanquiazul. Así fue que, con el '2' a la espalda, cerró la temporada con 2.130 minutos en sus piernas, distribuidos en 28 encuentros, en los que partió como titular en 24. Además, repartió cuatro asistencias.

Quique Teijo seguirá ligado al club al que llegó en el curso 2012-13, en categoría benjamín. A sus 22 años, apunta a convertirse en uno de los pilares de la defensa del filial blanquiazul. Era uno de los jugadores que finalizaba contrato el próximo 30 de junio y, con la ampliación hasta 2027, el Deportivo se asegura contar con un jugador que continúa evolucionando y dando pasos en su carrera futbolística.