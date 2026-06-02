Golpe para el Fabril: Dipanda pasa por quirófano para operarse del ligamento cruzado

Dipanda conduce el balón en un entrenamiento con el primer equipo RCD

Entre toda la fiesta y alegría del deportivismo en los últimos días, se produce una malísima noticia no solo para este momento puntual, sino pensando ya en la próxima temporada. Dipanda, una de las sensaciones del Fabril esta temporada, ha anunciado que tiene que pasar por el quirófano para operarse de una rotura de ligamento cruzado.

Fue el propio jugador el que hizo pública su lesión en redes sociales una vez finalizada la temporada. Su impacto en el tramo final de curso con el filial blanquiazul fue decisivo en el ascenso, terminando la campaña con ocho tantos, siete de ellos marcados en los últimos siete partidos. De hecho, Antonio Hidalgo lo llamó para ejercitarse con el primer equipo en varias ocasiones.

"Después de varias pruebas, he conocido que tengo roto el ligamento cruzado y tengo que operarme. No es el momento que esperaba vivir, pero mantengo la fe y trabajaré para volver más fuerte. Sé que el camino será largo, pero estoy listo para asumir este desafío con determinación y paciencia. Cada etapa de esta prueba será una oportunidad para crecer mental y físicamente. Daré todo para volver aún mejor al campo. Gracias de corazón a mi familia, mis compañeros y a todos los que me envían su apoyo día a día", confesó el jugador.

El camerunés, que en unos días cumplirá 20 años, es uno de los proyectos de Abegondo en los que el Dépor tiene puestas más esperanzas. Debutó el año pasado en Segunda RFEF y esta campaña disputó 29 encuentros, superando los 1.300 minutos. Su figura se acrecentó desde la promoción al primer equipo de su compatriota Bil Nsongo, héroe del ascenso del Dépor, que no perdió la ocasión para mandarle un mensaje de ánimo. "Mucha fuerza, hermano. Siempre a tu lado". Después de ser intervenido, iniciará su recuperación para regresar a los terrenos de juego lo antes posible, aunque es probable que su reaparición no se produzca antes de Navidad.