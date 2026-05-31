La presencia del Zaragoza asusta en una Primera RFEF aún por configurar

Diego Villares intenta robar el balón a Mawuli Mensah durante el Deportivo-Real Zaragoza del pasado mes de marzo en Riazor QUINTANA

Lleva el Fabril más de mes y medio con el billete comprado para Primera RFEF, pero la categoría tiene todavía once huecos libres. Algunos deseados, otros todo lo contrario. Uno de los 29 que formará parte es el Real Zaragoza, histórico del fútbol español al que todos quieren evitar. La distribución de los dos grupos se conocerá en las próximas semanas, pero atendiendo a la actual, iría a parar al grupo 2 y no se enfrentaría al filial blanquiazul.

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En el diseño de los grupos se tiene en cuenta la distancia geográfica para facilitar los desplazamientos y, además, los descendidos de Segunda División se reparten por igual. En este curso se optó por establecer el corte en diagonal, pasando por mitad de la Comunidad de Madrid, algo que lleva a los equipos aragoneses al grupo 2. Pero es dinámico, como ejemplifica que en su día (distribución Norte-Sur), el Deportivo se midió al Tarazona.

Habrá que esperar al mapa final para ver qué distribución entiende la RFEF como la más adecuada, pero ya son 29 los equipos confirmados. Desde la categoría de plata han caído ya el citado Real Zaragoza, la Cultural Leonesa y el Huesca. Se mantienen en Primera RFEF y este curso compitieron en el grupo 1 el Pontevedra, Barakaldo, Unionistas, Lugo, Mérida, Arenas Getxo, Racing Club Ferrol, Athletic Club B, Real Avilés y Cacereño. En el grupo 2 permanecieron Cartagena, Antequera, Algeciras, Hércules, Real Murcia, Alcorcón, Ibiza, Teruel, Nàstic y Torremolinos. Además, lograron el ascenso directo en Segunda RFEF el Fabril, Real Unión, Sant Andreu, Extremadura y Rayo Majadahonda.

Queda por conocer el nombre del último descendido de Segunda División, Mirandés o Leganés, algo que se sabrá hoy. También habrá hoy fumata blanca con cuatro ascendidos en playoff desde Segunda RFEF (ayer lo consiguió el Logroñés): Conquense o UD Ourense, Atlético Baleares o Real Jaén, Oviedo Vetusta o Coria y Poblense o Águilas.

Para lo que habrá que esperar hasta el 7 y 21 de junio es para conocer a los seis últimos, aquellos que no logran el ascenso en los playoffs de Primera RFEF. Tres de ellos saldrán de la parte del cuadro que mide a Celta B con Europa y a Atlético de Madrid B con Ponferradina. Los otros tres, de la llave en la que el Real Madrid Castilla se enfrenta al Sabadell y el otro duelo es un Zamora-Villarreal B.