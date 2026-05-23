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Cantera

Primera baja en el Fabril: Mane se despide del club

El extremo senegalés finaliza su etapa sub-23 y dice adiós al Deportivo

Bea Arrizado
Bea Arrizado
23/05/2026 10:46
Mane durante el Fabril-Rayo Cantabria
Mane durante el Fabril-Rayo Cantabria
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Tres semanas después de jugar el último partido de Liga, llega la primera despedida en el Fabril. Tras consagrarse como campeón del Grupo 1 de Segunda Federación y sellar así el consecutivo ascenso directo al tercer escalón del fútbol nacional, Alioune Mane ha anunciado su marcha del club en sus redes sociales.

"Hoy me despido del club que fue mi casa, mi familia, y un lugar en el que aprendí mucho. Dejo una huella dentro y fuera de la cancha, pero sobre todo, me llevo el cariño y el respeto de todos los que formamos parte de esta institución. Me llevo los mejores recuerdos y aprendizajes que me acompañarán para siempre. ¡Siempre seréis parte de mi historia!"

Con esas palabras, el extremo del Fabril dice adiós a la que, como desvela él mismo, fue su casa durante una temporada y media. Mane llegó en la campaña 2024-25, en el mercado invernal, procedente del Tenerife B. Firmó en un inicio hasta junio de 2025, aunque su contrato finalmente sería renovado hasta el 30 de junio de 2026. En ese mismo curso disputó un total de 15 encuentros, en los que firmó dos goles y dos asistencias.

Su consolidación definitiva en el Fabril llegó en el ejercicio 2025-26. El extremo senegalés se convirtió en un indiscutible a las órdenes de Manuel Pablo, cerrando la temporada con 1.775 minutos, tres dianas y cuatro asistencias.

Ahora, Mane, que finaliza su etapa sub-23, dice adiós al Fabril para buscar nuevos retos. Se convierte así en la primera salida del filial blanquiazul.

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