El TAD considera cinco meses después que el Fabril cometió alineación indebida ante el Numancia

Vilela y Estévez en el partido entre Fabril y Numancia CD Numancia

Más de cinco meses después de la disputa del partido, el Tribunal Administrativo del Deporte ha dado la razón al Numancia en su reclamación de alineación indebida del Fabril. En aquel encuentro, disputado el 13 de diciembre de 2025 en el estadio de Los Pajaritos, el equipo coruñés se impuso a los sorianos sobre el terreno de juego, con una importante y trabajada victoria (1-2).

Sin embargo, el Numancia reclamó una alineación indebida de Hugo Torres, futbolista del Fabril. Y es que el lateral izquierdo no estaba incluido en la nómina de suplentes por un error del delegado 'Tonecho' Garda, que posteriormente reconoció al colegiado su olvido. Desde el club coruñés entendían que esa reclamación no tendría recorrido, pues el jugador sí aparecía en la lista del partido, y que el filial mantendría los tres puntos. Y así fue durante toda la temporada, en la que el Fabril se proclamó campeón con holgura.

Precisamente, esa ventaja de los fabrilistas convierte esta resolución en algo anecdótico. El Fabril le acabó sacando catorce puntos al segundo clasificado, el Oviedo B, por lo que ni su título ni su ascenso corren peligro.

En cambio, la situación es algo diferente para el Numancia. "Esta situación condiciona seriamente la posición de nuestro Club en la clasificación final de la temporada, ya que el Numancia con estos tres puntos sería tercero en la clasificación, y también, como no puede ser de otra forma, el sorteo del play off de ascenso y, por tanto todo, lo sucedido por el retraso del pronunciamiento del TAD, generando un grave y evidente perjuicio para el CD Numancia de Soria. Por este motivo nuestra entidad se reserva tantas acciones legales sean necesarias para defender todos los intereses del Club y sus aficionados. Acciones que se están analizando y que se pondrán en marcha a la mayor brevedad", señala el Numancia en un comunicado.