El Dépor tendrá representación en el Europeo sub-17: Mauro Valeiro, en la lista definitiva

Mauro Valeiro en el Depor-Rayo Vallecano de Copa del Rey juvenil Quintana

El nombre de Mauro Valeiro ha aparecido en las últimas convocatorias de España sub-17, pero es probable que este lunes haya salido a la luz la más importante: la lista definitiva de los 20 internacionales que representarán a la selección en el Europeo de la categoría. Sergio García ha dado a conocer este lunes los jugadores que formarán parte de la expedición. Y entre ellos está el deportivista Mauro Valeiro.

El canterano del Deportivo ya se proclamó campeón del torneo internacional en el Algarve (Portugal), con el combinado sub-17. Ahora, buscará junto al resto de compañeros la cuarta corona continental para España, siendo la última celebración en 2017.

España está encuadrada en el Grupo A junto a Estonia, Bélgica y Croacia. Se estrenará en el campeonato el 25 de mayo ante la anfitriona Estonia (19.00 horas), jugará contra la selección belga el 28 a las 13.30 horas y cerrará la fase inicial frente a Croacia a la misma hora. Lo hará con el objetivo de acabar entre los dos primeros para acceder así a las semifinales, programadas para el 4 de junio. La pelea definitiva por el título será el 7 de junio en el Lilleküla staadion (Tallin).

Los 20 internacionales empezarán a trabajar desde este viernes en el Albir Garden Resort con el refuerzo de tres jugadores de la sub-16: Francisco Asier, del Real Madrid; Hugo Garcés, del Barcelona y Joaquín Sánchez, del Espanyol, además de un tercer portero que formará parte de la expedición durante el campeonato como reserva, Diego Piqueras, del Atlético de Madrid.

Mauro Valeiro, con los 17 años recién cumplidos, ya se ha asentado en el Juvenil A del Deportivo. Polivalente como pocos, le ha servido a Miguel Figueira como el comodín ideal. Ha jugado tanto en la medular como en la línea más adelantada, y en todas las posiciones es capaz de rendir a un nivel alto. Tanto que, en su primer año en edad juvenil, ha disputado más de 1.800 minutos en División de Honor.

Ahora, el coruñés tratará de mantener su determinación con España sub-17 y convertirse en una baza de peso en el equipo dirigido por Sergio García.

Lista completa de España sub-17: