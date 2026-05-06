Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cantera

Hugo Ríos, el capitán del Fabril que puso rumbo a Primera Federación desde la portería

El meta de Ordes se erigió como uno de los principales baluartes del filial blanquiazul

Bea Arrizado
Bea Arrizado
06/05/2026 19:40
Hugo Ríos en un encuentro de la presente campaña
Hugo Ríos en un encuentro de la presente campaña
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

No se entiende la temporada del Fabril sin la figura de su capitán, a la vez que guardián de la portería. Hugo Ríos se ha erigido como pieza indiscutible para Manuel Pablo. Y también para sus compañeros.

El meta de Ordes ha respondido durante toda la campaña a un nivel imperial. Es por eso que se le atribuye gran parte de mérito en la solidez que ha mostrado el filial deportivista a nivel defensivo. El conjunto blanquiazul se ha coronado a nivel de números. Es el equipo que menos ha encajado de los 90 que componen los cinco grupos de Segunda Federación. Al igual que Hugo Ríos, es el segundo portero con mejor promedio de goles por partido, solo por detrás de Grégo Swiderski, del Alavés B. El meta blanquiazul ha cerrado el curso con una media de 0,56 tantos encajados por encuentro, mejorada ligeramente por el francés (0,53).

No fue el Fabril un equipo que se pudiese acostumbrar a ser asediado por su rival. Y ahí reside la dificultad de que Hugo Ríos mantenga esas cifras, tal y como reconocía en una entrevista ofrecida a DXT Campeón en noviembre: “Cuando te llegan mucho, te sientes más activo en el juego”.

Hugo Ríos posa en el Dépor Training Center

Hugo Ríos: "Sé que mi objetivo es estar en el Deportivo el máximo número de años posibles"

Más información

Pero aun así, Ríos es uno de esos arqueros capaces de dar puntos merced a sus paradas salvadoras, además de convertirse siempre en el primer jugador para iniciar el juego.

Mantuvo la portería a cero en doce encuentros de los 25 que ha disputado, una de ellas incluso después de detener un penalti. Fue en la jornada 17, ante el Valladolid B, cuando le negó el tanto que ponía el 1-2 a Ángel Carvajal. El Fabril terminó goleando (0-4) y sumando una portería a cero más a su casillero. No era el primer penalti que detenía. Una jornada antes, evitaba el 1-2 a favor del Real Ávila en un encuentro en el que el filial blanquiazul terminó sumando los tres puntos (2-1).

Hugo Ríos detiene el penalti ante el Real Ávila
Hugo Ríos detiene el penalti ante el Real Ávila
German Barreiros

Final agridulce

Todo iba encaminado hacia una temporada de ensueño. Hasta que una rotura en el ligamento lateral externo de su rodilla derecha se interpuso en su camino.

Ríos tuvo que pasar por quirófano y se perdió los últimos seis duelos del curso. Pero ni siquiera eso ha podido empañar una campaña en la que se ha convertido en baluarte.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Hugo Ríos en un encuentro de la presente campaña

Hugo Ríos, el capitán del Fabril que puso rumbo a Primera Federación desde la portería
Bea Arrizado
Nájera en el Fabril-UD Ourense de la segunda vuelta

Nájera, el faro que iluminó el sendero hacia Primera Federación
Bea Arrizado
Manu Ferreiro en el Fabril-Ávila

El Fabril cierra la primera renovación de cara a la nueva temporada en Primera Federación
Bea Arrizado
Lance del juego en el Fabril-Real Ávila de la primera vuelta

El cerrojo del Fabril sirve para estar en lo más alto de Segunda RFEF
Agencias