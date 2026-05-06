Hugo Ríos, el capitán del Fabril que puso rumbo a Primera Federación desde la portería

Hugo Ríos en un encuentro de la presente campaña Quintana

No se entiende la temporada del Fabril sin la figura de su capitán, a la vez que guardián de la portería. Hugo Ríos se ha erigido como pieza indiscutible para Manuel Pablo. Y también para sus compañeros.

El meta de Ordes ha respondido durante toda la campaña a un nivel imperial. Es por eso que se le atribuye gran parte de mérito en la solidez que ha mostrado el filial deportivista a nivel defensivo. El conjunto blanquiazul se ha coronado a nivel de números. Es el equipo que menos ha encajado de los 90 que componen los cinco grupos de Segunda Federación. Al igual que Hugo Ríos, es el segundo portero con mejor promedio de goles por partido, solo por detrás de Grégo Swiderski, del Alavés B. El meta blanquiazul ha cerrado el curso con una media de 0,56 tantos encajados por encuentro, mejorada ligeramente por el francés (0,53).

No fue el Fabril un equipo que se pudiese acostumbrar a ser asediado por su rival. Y ahí reside la dificultad de que Hugo Ríos mantenga esas cifras, tal y como reconocía en una entrevista ofrecida a DXT Campeón en noviembre: “Cuando te llegan mucho, te sientes más activo en el juego”.

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Pero aun así, Ríos es uno de esos arqueros capaces de dar puntos merced a sus paradas salvadoras, además de convertirse siempre en el primer jugador para iniciar el juego.

Mantuvo la portería a cero en doce encuentros de los 25 que ha disputado, una de ellas incluso después de detener un penalti. Fue en la jornada 17, ante el Valladolid B, cuando le negó el tanto que ponía el 1-2 a Ángel Carvajal. El Fabril terminó goleando (0-4) y sumando una portería a cero más a su casillero. No era el primer penalti que detenía. Una jornada antes, evitaba el 1-2 a favor del Real Ávila en un encuentro en el que el filial blanquiazul terminó sumando los tres puntos (2-1).

Hugo Ríos detiene el penalti ante el Real Ávila German Barreiros

Final agridulce

Todo iba encaminado hacia una temporada de ensueño. Hasta que una rotura en el ligamento lateral externo de su rodilla derecha se interpuso en su camino.

Ríos tuvo que pasar por quirófano y se perdió los últimos seis duelos del curso. Pero ni siquiera eso ha podido empañar una campaña en la que se ha convertido en baluarte.