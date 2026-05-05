Nájera, el faro que iluminó el sendero hacia Primera Federación

Nájera en el Fabril-UD Ourense de la segunda vuelta Quintana

Todos los caminos del gol parecían llevar a Bil Nsongo. Habían transcurrido 21 encuentros de Segunda Federación cuando el delantero camerunés ya había celebrado doce goles. Todo se encauzaba hacia la realidad de que Bil sería el máximo artillero del filial deportivista. Hasta que el primer equipo se puso en su camino. El Fabril tuvo que recurrir a otro líder goleador y fue ahí cuando Mario Nájera levantó su mano.

El ariete africano dio el paso definitivo al primer equipo mientras la Segunda Federación afrontaba la jornada 25. A esas alturas, Nájera ya acumulaba nueve dianas como prueba inequívoca de que el regreso al club que ya siente como su casa fue un acierto. Pero desde la promoción de Bil, el logroñés acrecentó todavía más su figura como faro que iluminó el camino hacia el ascenso directo a Primera Federación.

En la temporada 2024-25 se marchó cedido a la UD Logroñés, que militaba en la misma categoría que el Fabril, pero el préstamo no fue del todo bien. Nájera pasó de ser un futbolista acostumbrado a jugarlo todo a ver cómo su nombre no aparecía en algunas convocatorias. “Volver a casa era una de mis prioridades”, confesaba el riojano en una entrevista ofrecida al DXT Campeón. Y aunque el gol no es algo que priorice, tal y como desveló en la charla, lo cierto es que no se le ha dado del todo mal el acierto de cara a puerta.

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Ha finalizado la temporada con quince dianas en su casillero personal que le aúpan hasta lo más alto de la lista de máximos artilleros del filial blanquiazul. En el ránking general del Grupo 1 de Segunda RFEF, solo Ángel Carvajal, del Valladolid Promesas, ha logrado aumentar su cifra (20).

Dianas que suman

Manuel Pablo ha encontrado en el logroñés al líder idóneo para capitanear el barco del Fabril. El técnico grancanario ha reconocido en varias ruedas de prensa que sabía que era un jugador con calidad suficiente para asumir galones, así que lo primero que le pidió fue que diese un paso adelante. “Hablé con él y le dije que tenía que esforzarse. Trabaja mucho, es el primero en iniciar las presiones y después tiene ese don y esas ganas de marcar goles, sus controles siempre son orientados hacia la portería para golpear”, reconoció Manuel Pablo en marzo.

Además, sus goles han valido para sumar puntos. Tanto que ha parecido instaurar una fórmula que solo se ha visto alterada una vez: si Nájera marca, el Fabril suma. La única jornada que ha roto la estadística ha sido la novena, cuando ni siquiera su sello pudo evitar la derrota en O Couto, ante la UD Ourense (2-1).

Sin embargo, las catorce dianas restantes le han valido al equipo coruñés para sumar de tres, salvo en el partido de la segunda vuelta ante el Bergantiños, en el que Mario hizo el 2-1 y Enrique, sobre la bocina, rescató un punto con un gol de falta directa.

El más indiscutible

De esta forma, el riojano se convirtió en uno de los nombres fijos en los onces de Manuel Pablo. Ha participado en 32 encuentros y finalizó la temporada con 2.210 minutos en sus piernas. Ningún jugador de la plantilla del Fabril, salvo el portero Hugo Ríos (2.250), ha jugado más.

Mario Nájera tan solo se perdió dos jornadas, las dos por la sanción que recibió después de ver la roja ante el Lealtad Villaviciosa por encararse con un rival y que acarreó un castigo de dos partidos.

Salvo esos dos envites, el ‘7’ blanquiazul siempre ha pisado el terreno de juego. Y en todos los partidos lo ha hecho con la misma determinación y el mismo objetivo, ese que terminó cumpliendo: llevar al Fabril a Primera Federación.