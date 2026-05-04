El Fabril cierra la primera renovación de cara a la nueva temporada en Primera Federación

Manu Ferreiro en el Fabril-Ávila German Barreiros

El Deportivo ata a una de sus joyas de la cantera. Manu Ferreiro (Castroverde, Lugo, 2006) estará vinculado a la entidad coruñesa, como mínimo, hasta junio de 2029.

El centrocampista, que llegó a Abegondo en la temporada 2020-21 para incorporarse al San Tirso cadete, renueva con el Fabril después de dos años complicados a nivel de lesiones. A final de la temporada 2024-25, en el encuentro correspondiente a la ida de la semifinal ante el UCAM Murcia, sufrió una rotura en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda que le obligó a pasar por quirófano.

Le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante seis meses. Regresó en la jornada 11 del presente curso, ante el Bergantiños. Pero la vida le tenía preparado otro mazazo. Y es que solo tres meses más tarde, cuando el de Castroverde ya estaba recuperando su mejor nivel, volvió a sufrir la misma lesión, pero esta vez en la pierna derecha.

Manu Ferreiro inicia la cuenta atrás para su regreso al verde: "Aún me cuesta creerlo" Más información

Fue en el envite ante el Numancia de la jornada 24 cuando se fue al suelo, se echó la mano al isquiotibial y volvieron a encenderse las alarmas. Unos días más tarde, el club comunicaba la lesión y la necesidad de pasar por quirófano de nuevo. A día de hoy, dos meses después de la operación, Ferreiro continúa inmerso en su recuperación.

Según informó el Deportivo, su tiempo de baja no será inferior a los cinco meses. Lo que sí está claro es que Manu Ferreiro formará parte del Fabril en su travesía por Primera Federación.

El club apuesta así por una de las joyas de la cantera. En la campaña anterior, aun siendo juvenil, participó en 17 partidos con el filial blanquiazul, 14 de ellos como titular. Dejó su sello personal en tres goles, además de dar una asistencia. En la presente campaña jugó 14 encuentros, ocho en el once inicial, en los que aportó un tanto.

Fabril y Manu Ferreiro seguirán de la mano hasta 2029. Tal y como explica la entidad herculina en el anuncio, la política de renovación persigue ofrecer un escenario de oportunidad para los nuevos talentos criados en el Dépor Training Center y refleja el compromiso del Deportivo con un proyecto de futuro en el que los jugadores de la casa están llamados a tener un papel fundamental.