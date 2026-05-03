El cerrojo del Fabril sirve para estar en lo más alto de Segunda RFEF

Lance del juego en el Fabril-Real Ávila de la primera vuelta German Barreiros

El Fabril ha cerrado en Ávila una temporada de matrícula de honor. Después de certificar el objetivo principal, el ascenso a Primera Federación, son muchas las pequeñas metas que han logrado cruzar los blanquiazules. Una de las más loables es la de alzarse como el mejor equipo de toda la Segunda Federación. No hay ningún equipo en la categoría con más puntos que el filial deportivista. Y en ese logro tiene una influencia directa la defensa férrea que ha construido.

El conjunto dirigido por Manuel Pablo se marchó de la ciudad abulense con una portería a cero. Una más. Y con la de hoy, bajan el telón de la campaña 2025-26 con 17 encuentros en los que no han recibido ni un solo gol. O lo que es lo mismo, el Fabril solo ha encajado en la mitad de los partidos que ha disputado en este curso.

El equipo coruñés es el que menos ha encajado de los 90 que componen la Segunda Federación, con 20 tantos. Solo Alavés B (segundo clasificado del grupo 2) y Alcoyano (quinto del grupo 3) fueron capaces de igualar sus números. Ningún otro tiene en su casillero de goles en contra un número menor.

Además, el filial blanquiazul se cuelga una medalla que ningún otro conjunto de su grupo puede lucir. Es el único equipo que ha logrado cerrar su portería a partir del minuto 75, tiempo de descuento incluido. Es decir, no ha recibido ningún gol en el último cuarto de hora de los 34 envites que ha jugado.

Recursos para vencer

En la última jornada, volvió a hacer gala del equilibrio que ha exhibido durante toda la temporada entre pegada y defensa para poner así el broche a una campaña histórica con una goleada incontestable ante el Real Ávila (0-4). Ejerció así de juez en la pelea por playoff, mostrando un respeto irrefutable por la competición y dejando fuera al conjunto abulense.

Los blanquiazules resistieron el empuje inicial del Ávila con un once plagado de jugadores menos habituales. Una prueba más de la profundidad de plantilla. Partieron como centrales titulares Malick y Vilela, los dos futbolistas de la línea defensiva menos utilizados por Manuel Pablo. Y ambos mostraron la suficiente solidez como para no recibir ningún gol.

Tampoco estuvo un Hugo Ríos que, a pesar de perderse las últimas jornadas por lesión, se ha erigido como el portero con mejor media del grupo 1 (0,56 goles encajados por partido) y el segundo de toda la categoría, solo por detrás de Grégo Swiderski, del Alavés B (0,53 goles encajados por partido). Bajo palos se ubicó Álex Marqués, quien volvió a demostrar a Manuel Pablo que está listo para afrontar el reto que supone defender la portería del Fabril.

El Ávila, fruto de la necesidad de sumar, empezó el encuentro con una marcha más. Acumuló varias ocasiones que terminaron desbarajustando entre la defensa y Marqués. Sin embargo, el Fabril encontró en el balón parado la vía para golpear primero. Fabi ejecutó la falta y Dipanda la remató de cabeza para poner el 0-1 cuando el partido parecía inclinarse hacia el conjunto anfitrión.

Aun así, el tanto no cambió el plan del Real Ávila, que siguió buscando el empate antes del descanso. Pero en la portería del filial herculino había un gigante que estaba dispuesto a dejar la meta a cero. Se coronó tras el paso de vestuarios con una pierna salvadora para evitar el 1-1 en una acción en la que sacó a relucir sus reflejos. Y esa parada marcó el giro definitivo del partido, porque en la siguiente acción Fabi puso el segundo y, solo tres minutos más tarde, Nájera selló el tercero.

El cierre de la goleada llegó en el 80, cuando Mane dejó una acción de calidad en la frontal del área y cedió para Nájera, que remató al primer toque para certificar su doblete personal, ese que le aúpa hasta lo más alto de la lista de goleadores del Fabril merced a catorce tantos.

El filial deportivista escribe así su propia historia. Esa que ahora afronta su próximo capítulo en una Primera Federación que se antoja como un reto.

Real Ávila 0-4 Fabril

Real Ávila: Óscar López; Dani Sánchez (Prince, m.65), Pascual, Del Amo, Urbina; Markel (Álex Moreno, m.75), Javi Grillo (Diego Lorenzo, m.65); Carlos Pérez, Vitolo (Adri Carrión, m.75), Runy; y Gonzalo Serrano (Diego López, m.84).

Fabril: Marqués; Pablo García (Dani Estévez, m. 2), Vilela, Malick (Samu, m.59), Iker Vidal; Niang (Nájera, m.59) Enrique, Álvaro (Mario Hermo, m.72); Fabi, Mane y Dipanda (Iker Gil, m.78).

Goles: 0-1 Dipanda (m.33). 0-2 Fabián (m.68). 0-3 Nájera (m.71). 0-4 Nájera (m.80).

Árbitro: Carlos Fernández (c. asturiano). Enseñó tarjeta amarilla a los jugadores locales Dani Sánchez, Javi Grillo y Álex Moreno, y a los visitantes Niang y Vilela.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 34 del Grupo 1 de Segunda Federación disputado en el Campo Adolfo Suárez ante 2.425 espectadores.