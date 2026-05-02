Manuel Pablo sobre el gol de Noé Carrillo: "Estoy enfadado porque con nosotros no tira desde fuera del área"
El técnico del Fabril bromea con el gol del canterano en la victoria del Deportivo frente al Leganés
Manuel Pablo compareció en rueda de prensa para tratar la previa del encuentro de este domingo (12.00 horas) frente al Real Ávila y, de paso, bromear con el gol de Noé Carrillo al minuto de entrar al campo en el partido del primer equipo ante el Leganés. "Estoy enfadado con él porque con nosotros no tira desde fuera del área", indicó el preparador canario.
Estado físico. "Estamos tranquilos. Preparando la semana con normalidad y sin la presión de tener que conseguir resultados. Sí que estamos intentando ser exigentes, pero a partir de ahí normalidad. Están los lesionados que ya estaban. No hemos recuperado a nadie de los de larga duración y Noé está en dinámica del primer equipo. Algún jugador en edad juvenil entrará en convocatoria".
El rival. "Es un equipo que juega y se asocia bien. Se están jugando meterse en playoff. Aquí nos hicieron mucho daño. Fueron el equipo que más ocasiones nos hizo. Vamos a ir a competir. Queremos ser el equipo que más puntos consiga de Segunda Federación. Queremos dar una buena imagen y vamos a buscar situaciones para poder hacerles daño, pero sobre todo queremos ser competitivos".
Balance de la temporada. "Es muy bueno. Hemos mantenido un nivel de exigencia máximo hasta el final. No hemos bajado ni en esa época de noviembre y diciembre que no conseguíamos victorias. El equipo siempre ha creído en lo mismo y la exigencia nos ha permitir ser un equipo muy reconocible. Eso es lo que siempre pido. La base está en el día a día y ellos se lo han currado mucho. Se lo han ganado merecidamente".
Noé Carrillo. "Me alegro por su partido. Es un jugador que ha crecido mucho en los últimos años y sigue haciéndolo. Estoy enfadado con él porque con nosotros no tira desde fuera del área. Y mira que le exigimos que lo haga. Se nota muy superior en esas conducciones y quiere llegar muchas veces hasta casi el portero. Se merece lo que vivió ayer. Lleva años progresando de forma muy rápida y es importante que se sienta participativo. Es una alegría para la cantera, primer equipo y para todos".