Los juveniles se apuntan al reto del Fabril en Primera RFEF

Iker Gil celebra junto a Lucas Castro uno de los goles al Celta Germán Barreiros

En el fútbol, como en la vida, siempre hay cambios de ciclo. El Fabril es uno de esos equipos que cada temporada cambia de piel, aunque mantenga a algunos de esos talentos precoces que se instalan en el filial blanquiazul antes de afrontar su último año como sub-23. Porque en el Dépor B, ser menor de 23 años ha sido en estas últimas temporadas una condición impenitente. Ya son varios los futbolistas del Juvenil A que se han hecho hueco a lo largo de los últimos años. Y todo apunta a que en el próximo curso no va a ser menos. Aunque el reto sea uno de los más vertiginosos.

En el ejercicio 2026-27, el Fabril competirá en Primera Federación, el tercer escalón del fútbol nacional. Y cruzar la puerta de ese vestuario será más difícil que nunca. No obstante, son tres los jugadores del Juvenil A que esta temporada han podido demostrar a Manuel Pablo todo su potencial, aunque en pequeñas dosis.

El primero de la plantilla dirigida por Miguel Figueira en debutar en el filial deportivista fue Iker Gil. El delantero de Pontevedra, que regresó al club herculino en verano de 2025, se estrenó a las órdenes de Manuel Pablo en la novena jornada liguera, en la derrota ante la UD Ourense (2-1). Sus primeros minutos le valieron para que el técnico grancanario no le quitase el ojo de encima, a pesar de que el overbooking en la zona ofensiva le complicaba su estancia en el B.

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Fue la llamada del primer equipo a Bil la que le abrió la puerta, aunque no de forma definitiva. La faena con el Juvenil A, por aquel entonces inmerso en la lucha por el título del Grupo 1 de División de Honor, tampoco le liberaba del todo.

Aun así, a falta de una jornada –frente al Real Ávila, mañana a las 12.00 horas–, Gil, en su última campaña como juvenil, ha disputado con el Fabril seis encuentros, uno de ellos como titular. Dejó incluso su sello personal en la victoria contra el Burgos B, duelo en el que dio una asistencia.

Dos laterales brillantes

Iker Gil fue el primero, pero tras él, vino Xabi Campos, al que todavía le queda un curso más como juvenil. El lateral debutó como titular en Langreo (0-0) y completó los 90 minutos. Fue todo lo que jugó con el filial deportivista en toda la temporada. La competencia en el flanco zurdo no facilitó su incorporación al Dépor B, porque a la regularidad de Iker Vidal se le sumó la polivalencia de un Mane que acabó mejorando sus prestaciones como lateral.

Sin embargo, Campos es una de las grandes joyas de la cantera blanquiazul, sobre todo por ser un lateral diferente por el gran dominio de balón que salvaguarda en sus botas. Ya sabe incluso lo que es entrenarse a las órdenes de Antonio Hidalgo en el primer equipo.

Tuvo que esperar más su homólogo, aunque por la derecha, Guille Pastoriza. El lateral contó con sus primeros minutos con el Fabril en la jornada 27, en uno de los encuentros más exigentes de la temporada: frente a la Gimnástica Segoviana, en La Albuera. No tuvo demasiado tiempo para demostrar las muchas cualidades que atesora a pesar de ser todavía juvenil de segundo año, pero dejó claro que es un jugador al que Manuel Pablo puede recurrir con seguridad siempre que lo necesite.

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Baluartes

Finalizan también su etapa como juveniles futbolistas que se han convertido en los baluartes encargados de sostener al Juvenil A, como el capitán David Vergara, Lucas Casto o Álvaro Fraga.

Vergara se erigió como el líder de la zaga. Sobrio y seguro para comandar la línea defensiva, se postula ahora como uno de los candidatos a afrontar el gran salto que supone formar parte del Fabril.

Mientras, Lucas Castro ha demostrado en la 2025-26 su capacidad ofensiva, a pesar de ser mediocentro. Ha firmado 22 goles que le han valido para coronarse como el máximo goleador del conjunto blanquiazul y llamar con fuerza a la puerta del filial blanquiazul. No se ha quedado atrás Álvaro Fraga, jugador de la medular al que le gusta pisar área rival. Así lo reflejan las 13 dianas que le aúpan al podio goleador del Juvenil.

Los nombres se acumulan, pero solo unos pocos podrán formar parte del Dépor B.