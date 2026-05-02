La previa | El Fabril busca la guinda final en Ávila

Dipanda durante el partido de la primera vuelta ante el Real Ávila Germán Barreiros

“Con exigencia y sin la presión de tener que conseguir los tres puntos”. El Fabril despide de esa manera este domingo a las 12.00 horas una temporada que pasará a las páginas de oro de la cantera del Deportivo y al trabajo de Abegondo tras conseguir el ascenso a Primera Federación y situar al segundo equipo blanquiazul en la tercera categoría del fútbol español. Donde ya había estado, aunque en un formato muy diferente. Con más de dos grupos y un número más elevado de clubs en el mismo escalón.

El filial herculino encara con una tranquilidad relativa el último examen del curso. Con la alegría de haber promocionado, pero con la ambición de querer ser el mejor equipo de Segunda Federación. Para ello, a parte de preocuparse por lo suyo, también ojea, por si acaso, lo que hagan en sus partidos el Real Unión, Sant Andreu y Rayo Majadahonda, líderes de sus respectivos grupos. Los dos primeros llegan a su última cita sin nada en juego — la misma situación que el Fabril —, los madrileños, por su parte, deberán de ganar al Rayo Vallecano B para no depender de lo que haga el San Sebastián de los Reyes, segundo clasificado con el mismo número de puntos.

Cuentas al lado, los de Manuel Pablo deberán de sumar los tres puntos para asegurarse un título oficioso que se ha convertido en deseo final, guinda del pastel y microobjetivo de una campaña de ensueño.

El Fabril afronta un nuevo reto: ser el mejor equipo de Segunda RFEF Más información

“El balance es muy bueno. Hemos mantenido un nivel de exigencia máximo hasta el final. No hemos bajado ni en esa época de noviembre y diciembre que no conseguíamos victorias pese al juego. El equipo siempre ha creído en la misma idea y la exigencia nos ha permitir ser un equipo muy reconocible. Eso es lo que siempre les pido a mis jugadores. La base está en el día a día y ellos se lo han currado muchísmo. Se lo han ganado merecidamente”, declaró el preparador canario.

Final a todo o nada

Si la jornada anterior los coruñeses recibieron a un Valladolid B con urgencias de ganar para salvarse del descenso, o mejor dicho, por llegar con opciones a la última semana del calendario, esta vez el contrincante pelea por una meta muy opuesta.

Los locales tienen que ganar y esperar a que pinchen Numancia o Gimnástica Segoviana

El Real Ávila buscará superar al Fabril para adelantar bien al Numancia de Soria o a la Gimnástica Segoviana y poder disputar la promoción de ascenso. Lo mínimo que se esperaba de uno de los claros candidatos a subir a principios de Liga, por nombres y por recursos. Una final a todo o nada para los abulenses, que estarán pendientes a su vez de lo que hagan los sorianos en Los Pajaritos contra el Marino de Luanco y los segovianos ante el Coruxo.

“Es un equipo que juega y se asocia bien. Se están jugando meterse en playoff. Aquí nos hicieron mucho daño. Fueron el equipo que más ocasiones nos hizo. Vamos a ir a competir. Queremos ser el equipo que más puntos consiga de Segunda Federación. Queremos dar una buena imagen y vamos a buscar situaciones para poder hacerles daño, pero sobre todo queremos ser competitivos”, señaló Manuel Pablo, poniendo el punto sobre las íes.

Los locales tan solo han sido capaces de vencer en uno de sus últimos cuatro enfrentamientos ligueros, lo que les ha llevado a jugarse un puesto de playoff ante el Fabril sin tan siquiera depender de sí mismos. Perdieron de forma estrepitosa ante el Rayo Cantabria (4-1) el pasado domingo.

Real Ávila-Fabril

Real Ávila: Samu; Urbina, Pascual, Jesús del Amo, Fer; Adri Carrión, Vitolo, Carlos Pérez, Runi; Sarr, Diego Lorenzo

Fabril: Brais Suárez; Pablo García, Vilela, Samu, Hugo Torres; Estévez, Enrique; Mane, Nájera, Fabi; Iker Gil.

Árbitro: Carlos Fernández (C. Asturiano).