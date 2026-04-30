El Fabril afronta un nuevo reto: ser el mejor equipo de Segunda RFEF

El Fabril ofrece el trofeo de campeón del Grupo 1 a la afición blanquiazul en Riazor Quintana

El tramo final de competición ha dado para mucho en el Fabril. Jugar en Riazor, alzarse como campeón de su grupo, celebrar el ascenso a Primera Federación y homenajes varios. Todo mientras el campeonato sigue en marcha. Sin embargo, el filial blanquiazul tiene la faena rematada desde hace dos jornadas. El conjunto dirigido por Manuel Pablo ha cruzado la meta con tres partidos de ventaja.

Pero la realidad obliga al equipo coruñés a seguir compitiendo hasta el próximo domingo, cuando la Segunda Federación –el torneo regular– baje su telón y apague sus focos de forma definitiva. Ahí entrará en juego la batalla de los playoffs, esa que el Fabril ha esquivado merced a una temporada llena de regularidad en la que ha demostrado ser superior a sus 17 rivales.

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No obstante, mantener la exigencia es primordial. Porque hay jugadores que se juegan el puesto de cara a la próxima campaña; porque portan en el pecho el escudo de un club estricto en lo deportivo y porque todavía hay un objetivo más por lograr. Uno que significaría obtener la matrícula de honor: ser el mejor equipo de toda la Segunda Federación.

Si hay un dato encargado de definir al mejor conjunto de la categoría, ese es la cantidad de puntos. Y a falta de una jornada, no hay ninguno en los cinco grupos que haya cosechado más que el Fabril. Después de 33 encuentros disputados, los blanquiazules suman 69 puntos en su casillero merced a 20 victorias, 9 empates y tan solo 4 derrotas.

Le siguen de muy cerca Rayo Majadahonda y San Sebastián de los Reyes, del Grupo 5. Ambos equipos, con 67 puntos, están inmersos en la pelea de un liderato que se definirá en la última jornada. A priori, más sencillo lo tiene el Majadahonda, que se mide a un Rayo Vallecano B que es colista y que ya ha firmado su descenso a la quinta categoría del fútbol nacional (Tercera Federación). Mientras, San Sebastián de los Reyes se jugará la última bala frente a un Tenerife B con la permanencia matemática y sin opción de jugar el playoff.

Si ambos ganan sus encuentros, el Rayo Majadahonda sería líder. Además, el triunfo de alguno de ellos obligaría al filial deportivista a vencer al Real Ávila para mantenerse como el equipo con más puntos de los 90 que conforman la Segunda Federación.

De esta forma, si el Fabril quiere ser el conjunto con más puntos de toda la categoría, está obligado a saldar con victoria su partido. De no hacerlo, dependería de que tanto Rayo Majadahonda como San Sebastián de los Reyes no ganasen sus respectivos encuentros.

Insuperable para tres

Esos dos son los únicos conjuntos que podrán superar al Fabril. O lo que es lo mismo, ningún equipo de los grupos 2, 3 o 4 podrá alcanzar la cantidad de puntos que el Fabril salvaguarda en sus arcas.

En el caso del Real Unión, campeón del Grupo 2 con 66 puntos, podría como mucho igualar la cifra del filial herculino, siempre y cuando ganen al Alfaro y los pupilos de Manuel Pablo caigan derrotados en Ávila.

Lo mismo le ocurre al líder del Grupo 3, el Sant Andreu, que atesora 66 tantos. El combinado entrenado por el exdeportivista Natxo González ya ha certificado su promoción directa. El técnico de la escuadra catalana no pudo celebrar el ascenso junto al resto de la plantilla, al menos no de forma presencial. El exblanquiazul se encontraba ingresado en un centro médico recuperándose tras sufrir un infarto.

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El Sant Andreu, que regresará a la categoría de bronce, jugará en la última jornada frente al Barbastro, undécimo clasificado sin la salvación asegurada. No obstante, no hay ninguna combinación posible que suponga que la escuadra catalana supere los 69 puntos que el Fabril tiene en su casillero. Como mucho, podrá igualarlos si gana su partido y los blanquiazules pierden el suyo.

En una situación similar, aunque todavía más lejos del filial deportivista, están los tres equipos que pelean por alzarse con el título de campeón del Grupo 4: Extremadura (60), Deportiva Minera (60) y Águilas (58). Todos ellos afrontarán la última jornada con la esperanza de ser el líder definitivo y lograr así la única plaza que permite ascender de forma directa y sorteando el playoff. Lo que no podrán hacer es acabar la temporada con más puntos que el conjunto entrenado por Manuel Pablo.

Matrícula de honor

Los números del Fabril, comparados con los 89 equipos restantes que componen la competición, no hacen otra cosa sino resaltar la brillante temporada que han firmado los blanquiazules. Con contratiempos incluidos.

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La racha de 20 partidos sin conocer la derrota, la más larga de la categoría en la presente campaña y que llegó a su fin el pasado domingo contra el Valladolid B, tuvo un duro competidor. El Sant Andreu encadenó 17 jornadas sin perder, pero su buena dinámica se vio frustrada en la derrota ante el Valencia B.

El Fabril ya se ha coronado como el mejor equipo de su grupo. Ahora, encuentra la motivación idónea para medirse al Ávila en la posibilidad de ser también el mejor de toda la Segunda Federación. Depende de sí mismo para conseguirlo, aunque delante estará un rival que se juega mantener vivas las opciones de ascenso.

El próximo domingo, el filial blanquiazul se jugará coronarse de forma definitiva; la escuadra abulense, clasificarse para los playoffs. Para ello, deberá ganar y estar pendiente de lo que ocurra en los partidos entre Numancia y Marino de Luanco y Coruxo y Gimnástica Segoviana.

Lo que sí está claro es que la campaña del Fabril va camino de colgar en las paredes de Abegondo una matrícula de honor. Después de superar el bache de resultados acaecido en diciembre y las numerosas lesiones en jugadores de peso que hicieron temblar los mimbres del equipo, los blanquiazules buscan ahora cerrar la temporada por todo lo alto.