El Fabril pone punto final a la racha que marcó el ascenso

Noé Carrillo conduce el balón con el extrerior de su pie derecho ante la presión de Brian, jugador del Valladolid B German Barreiros

El Fabril cerró este fin de semana una de las rachas más destacadas de su temporada y del fútbol español en general tras caer por 0-1 ante el Real Valladolid B en el Arsenio Iglesias. Una derrota que pone fin a 20 jornadas consecutivas sin perder y que marca el final de un tramo competitivo que ha empujado al filial blanquiazul a conseguir el ascenso a Primera Federación con un mes de antelación.

El equipo dirigido por Manuel Pablo desconocía la derrota desde el pasado 23 de noviembre, cuando cayó por 0-1 frente a la Gimnástica Segoviana tras un misil de Pau Chicharito desde fuera de área que se coló por la escuadra defendida por Hugo Ríos. Un golazo que provocó que el Fabril volviera a irse de vacío en otro enfrentamiento directo ante uno de sus rivales más inmediatos. Un mazazo para un vestuario que desde finales de octubre hasta inicios de diciembre vivió su único momento crítico en todo el campeonato.

Tras un arranque magnífico con pleno de victorias, el Fabril se caía de esta forma de la cabeza de carrera. Pero, desde entonces, encadenó una dinámica de regularidad al alcance de muy pocos campeones que le permitió asentarse con firmeza en el liderato y abrir una brecha importante respecto a sus perseguidores.

La racha de 20 encuentros sin perder ha sido el gran argumento del equipo para sostener su posición y llegar a este tramo final con los deberes más que hechos y entregados. Más de cuatro meses inmejorables en el camino de la escalada a la categoría de bronce. Ya no solo por la suma de puntos, sino por la estabilidad que mostraba cada fin de semana en el juego y en la influencia en el estado de confianza en un grupo al que poco le importó que su máximo goleador, Bil Nsongo, se consolidase con los mayores y les abandonase.

Uno de los rivales que más ha sufrido ese crecimiento ha sido el Oviedo Vetusta, principal contrincante durante prácticamente toda la competición y líder en varios momentos del curso. El filial carbayón ha visto cómo los herculinos ha ido ampliando distancias hasta situarse ahora catorce puntos por encima.

Más allá de la clasificación, el Fabril ha firmado una campaña especialmente sólida en su rendimiento como anfitrión, hasta el punto de que va a cerrar el año como el mejor equipo de la categoría en su casa. Como local, el conjunto deportivista ha disputado 17 partidos, con un balance de doce victorias, dos empates y tres derrotas, con 27 goles a favor y solo 10 en contra. Unos números que explican buena parte de su posición inmejorable en la tabla y que han convertido su campo en un factor determinante a lo largo del curso.

El Valladolid B acaba con la racha de imbatibilidad del Fabril (0-1) Más información

Abegondo se despidió de forma agridulce de sus jugadores en un choque en el que, sobre todo en la segunda mitad, se evidenció cuál era el bando que necesitaba el triunfo. Vencieron con merecimiento los pucelanos, aunque eso no aguó la fiesta de final de curso.

Ahora, tras la derrota ante el Valladolid B, el filial deportivista encara la última jornada de Liga, en la que visitará el campo de un Real Ávila que lo afronta como una final a vida o muerte. El conjunto abulense llega en la sexta posición, con 50 puntos, los mismos que el Numancia de Soria, que sí que ocupa puestos de playoff de ascenso y que defenderá su plaza en Los Pajaritos ante el Marino de Luanco.

Sin nada en juego, el Fabril cerrará en tierras castellanas la temporada con la intención de poner el broche final a un año marcado por la fortaleza como local, una racha de 20 jornadas sin perder y un éxito colectivo que colocará al segundo equipo del Deportivo en la categoría más alta de toda su historia.