El Fabril firma el pleno de 'víctimas' en su grupo

Dani Estévez en el encuentro entre Fabril y Valladolid B German Barreiros

La del Fabril es una temporada redonda en todos los sentidos. Poco más se le puede pedir al filial blanquiazul: campeón de su grupo en Segunda Federación, ascenso directo a Primera Federación, mejor local y mejor visitante, al menos a falta de una jornada para el remate. Pero además, el conjunto dirigido por Manuel Pablo no se ha dejado ninguna víctima por el camino.

La superioridad del combinado herculino se ve reflejada en la tabla, pero también en los puntos que ha cosechado. Todos los equipos que componen el Grupo 1 han sufrido el talento del Fabril. O lo que es lo mismo, el filial deportivista ha arrebatado puntos a sus 17 rivales de forma que, a final de temporada, la lista de pendientes estará vacía.

El registro que puede aumentar un número más en la última jornada es el de los plenos. El combinado blanquiazul le ha amargado la faena completa a siete adversarios. Numancia, Coruxo, Salamanca, Rayo Cantabria, Atlético Astorga, Burgos B y Sámano terminarán el presente ejercicio con un balance de cero puntos contra el Fabril.

El Fabril pone punto final a la racha que marcó el ascenso Más información

A todos ellos puede sumarse el Ávila, al que los blanquiazules ya vencieron en la primera vuelta. Será el último oponente de la escuadra herculina, a la que se medirá el próximo domingo a las 12.00 horas en el Estadio Municipal Adolfo Suárez. No será sencillo, pues el conjunto abulense llegará al duelo con una única bala en su recámara para meterse en el playoff de ascenso. Es sexto y en su casillero tiene 50 puntos, los mismos que el Numancia –quinto–, que le supera por golaveraje. Podrá superar también, si gana al Fabril, a una Gimnástica Segoviana que ocupa la cuarta posición con 51 puntos.

Cuatro pequeños lunares

Ningún rival se ha librado del filial coruñés. No obstante, ha habido dos equipos que han salido más ilesos que los demás. Oviedo Vetusta y Gimnástica Segoviana son los que mejor balance han obtenido contra el Fabril, ambos con cinco puntos de seis posibles. De hecho, los blanquiazules tuvieron que esperar hasta la segunda vuelta para remediar lo que no habían conseguido en la primera: puntuar ante sus mayores adversarios por el título. Aun así, no fueron capaces de cosechar más que un empate (1-1 contra el Oviedo y 0-0 frente a la Segoviana).

A ellos se unen otros dos equipos que ascienden a cuatro los mínimos lunares en el currículum del Fabril en la presente campaña. Bergantiños y Marino de Luanco, dos rivales a los que el filial coruñés fue incapaz de vencer, pero sí de amargar lo suficiente como para que ambos se viesen inmersos en la lucha por el descenso. Ante el Bergan –ya salvado– cosechó dos empates de mérito. El primero sin goles (0-0) y el segundo después de remontar el 2-0 inicial en As Eiroas en el tramo final de partido; contra el Marino de Luanco, ambos por 0-0.

La regularidad del Fabril es la que le ha permitido copar el puesto más alto de la competición, así como lograr el ascenso incluso con tres jornadas de margen. Lo refleja su pleno de víctimas deportivas y el dolor de cabeza que ha supuesto para todos sus adversarios.

Ninguno se ha librado de la superioridad que mostró el filial blanquiazul. Y esa constancia es la que le ha aupado a erigirse como el equipo con más puntos (69) de los cinco grupos que conforman la Segunda Federación, al menos a falta de una jornada.