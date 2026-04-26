El Valladolid B acaba con la racha de imbatibilidad del Fabril (0-1)

Samu Fernández intenta contactar con el balón en una jugada a balón parado rodeado de varios jugadores del Valladolid B German Barreiros

El Fabril se despidió de Abegondo con una derrota por la mínima (0-1) ante el Valladolid B en un encuentro en el que se notó quién llegaba con la necesidad de ganar. El conjunto de Manuel Pablo, con rotaciones y sin la chispa habitual, vio cómo el Valladolid B encontraba el premio merecido del gol en la segunda mitad y ponía fin a la racha de 20 jornadas sin perder de los blanquiazules.

Con seis cambios respecto a la alineación presentada en El Helmántico el pasado fin de semana y ocho a la que goleó a la UD Ourense en Riazor, Manuel Pablo optó por repartir minutos entre varios de los menos habituales. Entre ellos, un Brais Suárez que aguantó de pie en el uno para uno ante Riki apenas cumplidos los dos primeros minutos de partido. El visitante quiso batirle con una cuchara, pero le leyó bien las intenciones el coruñés.

Una oportunidad inmejorable nada más comenzar y una definición optimista y poco entendible viendo la urgencia de sumar de tres que tenían los blanquivioletas. Perdonó el extremo visitante y empezó a dominar el Fabril.

Noé Carrillo dirigía las operaciones desde la sala de mandos, volcando el ataque principalmente por el costado derecho. El lado por el que Pablo García siempre daba amplitud y Domínguez, desde el cuadrado formado entre central-lateral y mediocentro-interior, recibía al pie en zonas interiores. Por ahí llegó todo el juego ofensivo del filial blanquiazul, aunque sin crear peligro real sobre la portería de Álvaro de Pablo. Iker Gil protagonizó los únicos remates entre palos de los locales en el primer acto. Un tiro a la media vuelta desde la frontal que se envenenó tras tocar en el defensa y un remate blando de cabeza, justo antes de llegar a la pausa por hidratación.

Terminó algo mejor el Valladolid B, que con dos toques lanzó una transición tan rápida como vertical. Una descarga de primeras y una pelota al espacio para la carrera de Brian, que tuvo la velocidad pero no la calidad para inquietar a Brais en la finalización.

Empujados por la necesidad

No hubo cambios de nombre tras el paso por vestuarios, pero sí de intenciones. Los de Javier Baraja dieron un paso al frente y en los cinco primeros minutos enlazaron situaciones suficientes como para ponerse por delante. Pero volvió a ser decisivo Brais, bien colocado para reaccionar a tiempo. Ivorra enganchó de derechas una volea potente aunque centrada, lo que le dio opciones de responder. Lo mismo pasó con el cabezazo de Brian, esta vez desde muy cerca.

Se notaba quién tenía algo en juego. El Fabril sobrevivía, pero era cuestión de tiempo que los visitantes obtuvieran el premio del gol. Lo intentó evitar Manuel Pablo desde el banquillo con un triple cambio, pero no surgió efecto y llegó el 0-1. Riki temporizó con el balón controlado para que a Ivorra le diese tiempo a romper por el centro y desde atrás. Y así fue. Nadie le obstaculizó en la carrera y se plantó delante de Brais Suárez, que no pudo hacer nada más. Un tanto que hizo justicia al ímpetu de un Valladolid B que escalaba hasta el puesto de playout.

Se agarraban a la salvación los vallisoletanos, que durante varios minutos salieron de los puestos de descenso. Pendientes de lo que hacía el resto en otros campos, a ellos les quedaban 25 minutos por disputar en Abegondo ante un Fabril que no iba a regalar nada y rozó el gol en el tramo final.

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Ya con Mane, Dipanda y Fabi sobre el terreno de juego, los blanquiazules tenían más capacidad de profundizar por banda y de asociarse con éxito en una zona final que ya estaba muy poblada por el bloque bajo en el que se aferraron los castellanos. Fabi, con un pase bombeado, habilitó a Nájera delante de de Pablo, que achicó para negar la igualada al mediapunta riojano.

Samu Fernández tuvo la más clara del Fabril en el tiempo de añadido. Se anticipó al portero visitante e impactó de cabeza con el balón, pero se fue rozando el palo cuando Abegondo ya cantaba el gol.

Al final, el Valladolid B, pese a que no le basta para llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo, se llevó los tres puntos y amargó levemente la despedida del Fabril en su casa, cortándole una racha de más de cuatro meses sin conocer la derrota.

Fabril 0-1 Valladolid B

Fabril: Brais Suárez; Pablo García (Mario Hermo, m.60), Vilela, Samu Fernández, Hugo Torres (Mane, m.71); Dani Estévez, Noé Carrillo (Enrique, m.60); Domínguez, Nájera, Héctor Areosa (Fabi, m.71); Iker Gil (Dipanda, m.60).

Valladolid B: Álvaro de Pablo; Miguel Flores, Aranda, Galde, Cebrián; Riki (César Porras, m.69), Ivorra, Juan Murcia, Sergio Esteban (Buhari, m.69); Rulo, Brian.

Goles: 0-1, m.66: Ivorra.

Árbitro: David Ruiz (C. Cántabro). Amonestó a Noé Carrillo (m.52), Vilela (m.63), Mario Hermo (m.86) y Fabi (m.90); y al visitante Miguel Flores (m.19).