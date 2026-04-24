Manuel Pablo, sobre los cánticos a Dipanda: "Está tranquilo y lo demostró en el partido. Estuvo más triste porque no hizo gol"
El técnico canario habló de cómo se encuentra el delantero tras lo vivido en Salamanca y de los objetivos del equipo después de haber logrado el ascenso a Primera RFEF
Con la mirada puesta en seguir superando objetivos y lograr 22 partidos consecutivos sin perder. Así afronta un Fabril ya ascendido a Primera RFEF los dos últimos encuentros que les quedan por delante antes de que finalice la competición. Manuel Pablo habló en rueda de prensa de cómo mantener la competitividad a pesar de ya haber logrado el objetivo, de la situación de Dipanda tras los insultos racistas el pasado fin de semana en Salamanca y de su próximo rival, el Valladolid Promesas, que se encuentra en descenso y a quien recibirán este domingo en Abegondo (12.00 horas).
Situación del equipo tras el ascenso. "Seguimos entrenando con un buen ritmo, queriendo mejorar, demostrar la competitividad que nos ha llevado aquí y en esa línea vamos a intentar seguir".
¿Cómo está Dipanda tras los insultos racistas en Salamanca? "Yo creo que él ni se dio cuenta. No hemos hablado del tema porque pasó un poco por el aire. Es cristiano, encima, no tenía nada que ver con el tema. Está tranquilo y de hecho lo demostró en el partido. Estuvo más triste porque sí que tuvo muchas situaciones y no hizo gol, pero están todos tranquilos en ese sentido".
Comparación con hace 20 años. "No sé si hace 20 años incluso era hasta peor. Porque no había un control de estas situaciones. No pasaba lo que pasó el otro día, que el árbitro estuvo muy rápido y paró el partido. Al final, son situaciones que intentan desestabilizar, pero de una forma que no es la correspondiente. Dipanda es cristiano, o sea que lo que cantaban no tenía ni sentido".
Próximo rival en descenso. "A nosotros no nos condiciona nada, vamos a seguir en la misma línea. El otro día, el Salamanca se jugaba un poco sus opciones de estar en playoff. Cada uno compite y no somos nosotros responsables de nada, sino de lo que hacemos para nosotros mismos. Y en ese sentido, vamos a intentar marcarnos objetivos de conseguir más victorias, de más goles y encajar lo menos posible. Ponernos objetivos tanto colectivos como también pueden tener los jugadores individuales. Esa es la línea a seguir y creo que estamos entrenando en la misma línea que veníamos antes porque somos ambiciosos en ese sentido".
¿Claves para ganar al Valladolid? "Es un equipo que lleva un gol menos que nosotros. Ofensivamente tienen calidad, como todos los filiales, y es verdad que defensivamente sí que sufren un poco. Parar esas situaciones, ellos también al espacio son peligrosos. Intentar estar juntos, no cometer pérdidas en situaciones de inicio. Y a partir de ahí intentar hacer daño porque les podemos hacer también daño en ataque".
La jornada que viene finaliza la Liga contra el Real Ávila, que lucha por jugar el playoff. "Las situaciones incómodas las tienen ellos. Nosotros no estamos mirando a los rivales, estamos mirando objetivos grupales. Y a partir de ahí siempre estás en esas situaciones donde los equipos se están jugando algo. Yo he estado ahí y he sufrido dos descensos. No hemos descendido porque nos ganaran el último partido, hemos descendido porque estábamos ahí siempre. Un equipo no es responsable de lo que le pase a otro equipo. Cada uno es responsable de lo suyo y en ese sentido, miramos para nosotros nada más".
Llegar a los 22 partidos sin perder. "Son objetivos que nos marcamos. Podemos ser el equipo de los cinco grupos con más puntuación. Goles a favor, goles en contra... Un poco marcarnos esa idea y ellos también están siendo ambiciosos. Yo los veo entrenando bastante fuerte, igual que siempre. Entonces es bonito ver que la imagen de un equipo no decae. Porque al final muchas veces siempre se queda la última imagen. Si te dejas ir, con derrotas que, aunque clasificatoriamente no signifiquen nada, quedan feas en la retina de la gente. Nosotros vamos a seguir en esa línea de intentar hacer el pleno en estos dos partidos".
Importancia del ascenso en el proyecto de cantera. "A nivel grupal, es bueno estar siempre más cerca de las categorías profesionales. A nivel de jugadores, hay jugadores que tienen potencial fuerte, que demuestran estar por encima de las categorías y que a veces no tienes que mirar si tienen que demostrar en una categoría más arriba. Siempre pongo dos ejemplos muy claros, o incluso tres que están aquí en el Deportivo, que son Mella, Yeremay y Barcia, que no pasaron casi por la Segunda RFEF y ahí están en Segunda División y rindiendo. A nivel grupal, de juntar muchos jugadores en esa categoría y de ritmo, te puede ayudar, pero a nivel de potencial, a veces los jugadores salen incluso de categorías más bajas. Hay juveniles que han debutado en equipos profesionales. Es medir un poco todo".
Noé Carrillo. "Lleva en dinámica de primer equipo dos o tres meses. Después, si al final no va a participar o piensan que no hay situaciones donde nos pueda ayudar a nosotros, pues viene. Siempre esperamos al último día ver la decisión que tome el primer equipo".
Valoración de que jugadores del Fabril suban a entrenar con el primer equipo. "Positiva, primero se lo ganan por su rendimiento. No están ahí por traer a alguien. Los que han subido es porque en su momento han estado bien, y creen que el primer equipo les puede ayudar en un momento dado si tuvieran algunas ausencias. La temporada de Dani (Estévez) ha sido muy buena. Venía de un año casi sin jugar por lesión. Está haciéndolo muy bien y se ha ganado ese premio de también poder entrenar. Yo creo que siempre es positivo para los jugadores entrenar en el primer equipo".